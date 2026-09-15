Αποφάσεις Ε.Ε. UEFA που αφορούν αλλαγές στο Nations League

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, από το 2028 θα αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του Nations League αφού, αντί για τέσσερις, θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες.

Προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση στο νέο τρόπο διεξαγωγής του Nations League, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, σε σημερινή της συνεδρία στη Θεσσαλονίκη πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις που αφορούν το Nations League 2026 – 2027 που αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα:

Οι ομάδες προβιβάζονται και υποβιβάζονται μεταξύ των κατηγοριών του Nations League 2026 - 2027 για την επόμενη διοργάνωση ως εξής:

-Οι τέσσερις νικήτριες ομάδες των ομίλων της Β’ Κατηγορίας, θα ανεβούν στην Α’ Κατηγορία.

-Από την Α’ θα υποβιβαστούν στη Β’ Κατηγορία οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στους τέσσερις ομίλους της Α’ Κατηγορίας και θα έχουν το χειρότερο βαθμολογικό συντελεστή.

-Οι άλλες δύο ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στην Α’ Κατηγορία μαζί με τις δύο ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στην Α’ Κατηγορία, θα αγωνιστούν σε αγώνες play-offs με τις τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση στη Β’ Κατηγορία. Οι νικήτριες ομάδες των play-offs θα αγωνιστούν στην Α’ Κατηγορία και οι χαμένες, στη Β’ Κατηγορία.

-Οι τέσσερις νικήτριες ομάδες των ομίλων της Γ’ Κατηγορίας θα αγωνιστούν στη Β’ Κατηγορία.

-Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν στην τελευταία θέση στη Β’ Κατηγορία θα αγωνιστούν σε αγώνες play-offs με τις ομάδες που θα τερματίσουν δεύτερες στην τρίτη Κατηγορία. Οι νικήτριες ομάδες των play-offs θα αγωνιστούν στην Β’ Κατηγορία και οι χαμένες, στη Γ’ Κατηγορία.

Από την στιγμή που στη νέα διοργάνωση δεν θα υπάρχει Δ’ Κατηγορία, όλες οι ομάδες της Δ’ Κατηγορίας θα ανέβουν στη Γ’ Κατηγορία.

Πως επηρεάζεται η Εθνική μας:

Η Εθνική Κύπρου στο Nations League 2026 - 2027 συμμετέχει στο Β' όμιλο της Γ' Κατηγορίας. Αντίπαλοι της είναι το Μαυροβούνιο, η Αρμενία και η Λετονία.

Αν η Εθνική μας τερματίσει πρώτη, στη νέα διοργάνωση 2028 -2029 θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία.

Αν τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β' Κατηγορία. Αν νικήσει στα play-offs, θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία, αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ' Κατηγορία.

Αν τερματίσει στην 3η ή στην 4η θέση, τότε θα παραμείνει στη Γ' Κατηγορία.