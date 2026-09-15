Stoiximan GBL: Το πλήρες πρόγραμμα των ντέρμπι

Πρόγραμμα-φωτιά, με κάθε αγωνιστική να έχει μεγάλα ματς, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της νέας Stoiximan GBL.

Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων θα γίνει στο Telekom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, στις 21:00, για την 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Οι «πράσινοι» ως τότε θα έχουν εκτίσει την ποινή τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων, με Vikos Φalcons, Περιστέρι και Καρδίτσα.

Το ντέρμπι του δευτέρου γύρου θα γίνει στις 28 Μαρτίου, για την 23η αγωνιστική, πιθανότατα στο ΣΕΦ (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακατασκευής). Το πρώτο ΠΑΟΚ-Άρης θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου για την 8η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα των ντέρμπι:

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (4η αγωνιστική, 24/10)

Ηρακλής-ΠΑΟΚ (5η αγωνιστική, 31/10)

Άρης-Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική, 1/11)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (6η αγωνιστική, 8/11)

Άρης-Ολυμπιακός (7η αγωνιστική, 15/11)

ΠΑΟΚ-Άρης (8η αγωνιστική, 21/11)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (10η αγωνιστική, 13/12)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός (11η αγωνιστική, 20/12)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (12η αγωνιστική, 27/12)

Άρης-Ηρακλής (13η αγωνιστική, 3/1)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (13η αγωνιστική, 3/1)

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (15η αγωνιστική, 16/1)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (16η αγωνιστική, 24/1)

Άρης-ΠΑΟΚ (17η αγωνιστική, 30/1)

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (19η αγωνιστική, 14/2)

ΠΑΟΚ-Ηρακλής (20η αγωνιστική, 6/3)

Παναθηναϊκός-Άρης (20η αγωνιστική, 7/3)

Ηρακλής-Άρης (22η αγωνιστική, 21/3)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (23η αγωνιστική, 28/3)

ΑΕΚ-Άρης (24η αγωνιστική, 3/4)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (25η αγωνιστική, 11/4)

Ολυμπιακός-Άρης (26η αγωνιστική, 18/4)

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