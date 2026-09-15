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Η απόφαση της Ανόρθωσης για τα 450 εισιτήρια και το κάλεσμα στο «Freedom Aντώνης Παπαδόπουλος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωση από την ομάδα της Αμμοχώστου

Την απόφαση όπως διαμορφώσει τον χώρο στάθμευσης του «Freedom Aντώνης Παπαδόπουλος» ώστε να παρακολουθήσει ο κόσμος της ομάδας το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, ανακοίνωσε η ομάδα της Αμμοχώστου. Τα 450 εισιτήρια που αναλογούν στους φίλους των κυανόλευκων, θα δοθούν στους οργανωμένους. 

Aναλυτικά: ΑΠΟ ΤΟ FREEDOM ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ»

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει τον κόσμο της ότι, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου με τη Νέα Σαλαμίνα, η ομάδα μας θα έχει στη διάθεσή της μόλις 450 εισιτήρια, αριθμός που αντιστοιχεί στην καθορισμένη διάθεση εισιτηρίων προς τις φιλοξενούμενες ομάδες και είναι πολύ μικρός για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση από τις χιλιάδες των Ανορθωσιατών που θέλουν να βρίσκονται δίπλα στην ομάδα.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων εισιτηρίων, τα 450 εισιτήρια θα διατεθούν στο οργανωμένο σύνολο, με στόχο η ομάδα μας να έχει στο πλευρό της δυνατό και συνεχή παλμό καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι 450 Ανορθωσιάτες που θα βρεθούν στο γήπεδο θα δώσουν τη δική τους δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας, εκπροσωπώντας επάξια τις χιλιάδες που θα στηρίζουν την ομάδα από κάθε γωνιά της Κύπρου και από το Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος.

Γι’ αυτό το Σάββατο ανοίγουμε το σπίτι μας για όλους.

Από τις 18:00, ο χώρος στάθμευσης του Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον κόσμο της Ανόρθωσης, με γιγαντοοθόνες για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα, δημιουργώντας μια μεγάλη Ανορθωσιάτικη εξέδρα στο σπίτι μας.

Καλούμε κάθε Ανορθωσιάτη να δώσει το παρών του, να γεμίσουμε τον χώρο και να ζήσουμε όλοι μαζί τον αγώνα και την ξεχωριστή εμπειρία που μόνο η Ανόρθωση και ο κόσμος της μπορούν να δημιουργήσουν.

Μετά τον αγώνα, θα υποδεχτούμε στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας.

Γιατί η δύναμη της Ανόρθωσης ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ο κόσμος της.

Κανένας Ανορθωσιάτης δεν περισσεύει.

 

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