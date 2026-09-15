Οι έδρες των τελικών στις διοργανώσεις της UEFA το 2028 και 2029

Συνεδρίασε το πρωί της Τετάρτης (15/09) στη Θεσσαλονίκη η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και όρισε τις έδρες των τελικών σε Champions, Europa και Conference League το 2028 και 2029.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2027/28) στο γήπεδο της Μπάγερν «Munich Football Arena» θα διεξαχθεί ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ ο τελικός του Europa θα γίνει στην «National Arena» του Βουκουρεστίου και του Conference στην έδρα της Γιουβέντους, το «Allianz Stadium».

Τη σεζόν 2028/29 ο τελικός του Champions League θα φιλοξενηθεί στο «Καμπ Νου», εκείνος του Europa στο Βελιγράδι και στο «National Stadium» και του Conference στην «Puskas Arena» στο Βουδαπέστη.

Οι έδρες των τελικών στις διοργανώσεις της UEFA:

Champions League

2028: Munich Football Arena, Μόναχο

2029: Camp Nou, Βαρκελώνη

Europa League

2028: National Arena, Βουκουρέστι

2029: National Stadium, Βελιγράδι

Conference League

2028: Juventus Stadium, Τορίνο

2029: Puskas Arena, Βουδαπέστη

Women’s Champions League

2028: Parc Olympique Lyonnais, Λυών-Ντεσίν

2029: National Stadium of Wales, Κάρντιφ

UEFA Super Cup

2027: Johan Cruyff ArenA, Άμστερνταμ

2028: Astana Arena, Αστάνα

Futsal Champions League

2027: Biel/Bienne Arena, Ελβετία

sport-fm.gr