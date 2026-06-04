Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις για Εθνικές Κύπρου & Ελλάδας

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Τις φιλικές αναμετρήσεις των Εθνικών Κύπρου και Ελλάδας περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Στάδιο Stozice στην Λουμπλιάνα δοκιμάζεται στις 19:00 η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών, σε ένα δυνατό φιλικό τεστ, με την Σλοβενία με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.44 στη νίκη των γηπεδούχων, 4.96 στην ισοπαλία και 9.45 στη νίκη της Κύπρου.

Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ δίνεται στα 3.30 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.32.

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Η Σουηδία ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20:00, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Γκράχαμ Πότερ στα 2.05, την ισοπαλία στα 3.50 και την επικράτηση της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα 3.65.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός η Ελλάδα να πετύχει τουλάχιστον 1 γκολ και να έχει περισσότερα από 3,5 κόρνερ, αποτιμάται στα 2.85.

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