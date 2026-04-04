ΚΟΠ: «Θα διεξαχθούν οι σημερινοί αγώνες» - Πότε θα παρθεί η οριστική απόφαση

Μας κάνει το… χατίρι η σκόνη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΚΟΠ, εκτός απρόοπτου οι αγώνες που είναι ορισμένοι για σήμερα σε 1η, 2η, 3η, και ΣΤΟΚ κατηγορία, θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς η ατμόσφαιρα έχει βελτιωθεί μετά το χθεσινό έντονο επεισόδιο σκόνης. Στις 11:00 η οριστική απόφαση.

Αναλυτικά: «Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης για αναβολή αγώνων λόγω σκόνης στην ατμόσφαιρας και μετά από επικοινωνία με τη μετεωρολογική υπηρεσία, η ΚΟΠ ενημερώνει πως εκτός απροόπτου, οι σημερινοί αγώνες της Cyprus League by Stoiximan, Β' και Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ θα διεξαχθούν κανονικά.

Ήδη τα δεδομένα με τις συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι πολύ βελτιωμένα σε σχέση με χθες ενώ αναμένεται να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο μέχρι το απόγευμα.

Οριστική απόφαση θα ανακοινωθεί από την ΚΟΠ γύρω στις 11:00».