Κρίσταλ Πάλας, ναι οκ...

Εντάξει, δεν μπορούσε η ΑΕΚ να έχει τον έλεγχο του αγώνα και την κατοχή της μπάλας. Ήταν λογικό να δώσει στον αντίπαλο αυτή την δυνατότητα και να προσπαθήσει να χτυπήσει στην κόντρα.

Εντάξει, η Κρίσταλ Πάλας έδειξε μέσα στο γήπεδο σε 120+ λεπτά πως είναι μία ανώτερη ποιοτικά ομάδα από τον αντίπαλό της. Θα περιμέναμε καλύτερη εικόνα από αυτήν; Θα περιμέναμε.

Οι Άγγλοι, κατάφεραν έπειτα από 120 λεπτά να κάμψουν την αντίσταση της ΑΕΚ η οποία ηρωικά μαχόμενη έπεσε.

Συνολικά πάντως, μπορούμε να πούμε πως η καλύτερη ομάδα πέρασε, αλλά σίγουρα η Κρίσταλ Πάλας δεν είναι και κανά τεράστιο μέγεθος ομάδας παρόλο που είναι από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League.

Η κατήφεια είναι δικαιολογημένη για την ΑΕΚ διότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη μοίρα από αυτό το ζευγάρι. Η υπερηφάνεια όμως είναι κάτι που πρέπει να υπερισχύσει.

Ψ.