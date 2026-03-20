La Liga-29η αγωνιστική: Τιτανομαχία στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με το ντέρμπι της Μαδρίτης

Στο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της La Liga όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο τεράστιο ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στη Ρεάλ και την Ατλέτικο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Οι γηπεδούχοι (66β.) είναι στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (70β.) και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν κι άλλο από την κορυφή, ενώ οι «ροχιμπλάνκος» (57β.) πάνε στη μεγάλη αυτή μάχη χωρίς άγχος αφού έχουν εξασφαλίσει την πρώτη τετράδα ενώ στη μάχη του τίτλου έχουν μείνει αρκετά πίσω.

Έτσι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ που περιμένει κάποιο... δώρο από την αντίπαλό της στα προημιτελικά του Champions League υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Καμπ Νου», ενώ ξεχωρίζει και το ματς της Σεβίλλης των Αλμέιδα-Βλαχοδήμου (31β.) με τη Βαλένθια (32β.) στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη προκειμένου να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη (18η η Έλτσε με 26β.).

Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)

Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)

Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)

ΟΣασούνα-Τζιρόνα (19:30)

Σεβίλλη-ΒΑλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (30ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/04)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Έλτσε (22:00)

Σάββατο (04/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεβάντε (15:00)

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Αλαβές-Οσασούνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή (05/04)

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Βαλένθια-Θέλτα (17:15)

Οβιέδο-Σεβίλλη (19:30)

Μπέτις-Εσπανιόλ (22:00)

Δευτέρα (06/04)

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ (22:00)

