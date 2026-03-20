La Liga-29η αγωνιστική: Τιτανομαχία στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με το ντέρμπι της Μαδρίτης

Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της La Liga.

Στο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της La Liga όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο τεράστιο ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στη Ρεάλ και την Ατλέτικο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Οι γηπεδούχοι (66β.) είναι στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (70β.) και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν κι άλλο από την κορυφή, ενώ οι «ροχιμπλάνκος» (57β.) πάνε στη μεγάλη αυτή μάχη χωρίς άγχος αφού έχουν εξασφαλίσει την πρώτη τετράδα ενώ στη μάχη του τίτλου έχουν μείνει αρκετά πίσω.

Έτσι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ που περιμένει κάποιο... δώρο από την αντίπαλό της στα προημιτελικά του Champions League υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Καμπ Νου», ενώ ξεχωρίζει και το ματς της Σεβίλλης των Αλμέιδα-Βλαχοδήμου (31β.) με τη Βαλένθια (32β.) στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη προκειμένου να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη (18η η Έλτσε με 26β.).

Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)

Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)

Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)

ΟΣασούνα-Τζιρόνα (19:30)

Σεβίλλη-ΒΑλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (30ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/04)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Έλτσε (22:00)

Σάββατο (04/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεβάντε (15:00)

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Αλαβές-Οσασούνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή (05/04)

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Βαλένθια-Θέλτα (17:15)

Οβιέδο-Σεβίλλη (19:30)

Μπέτις-Εσπανιόλ (22:00)

Δευτέρα (06/04)

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ (22:00)

Έχασε έδαφος η Γιουνάιτεντ με… μοιραίο Μαγκουάιρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Ανανεώνει για μια ακόμη σεζόν τον Μαγκουάιρ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κατέγραψε την πρώτη της νίκη η Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το πήρε... πάνω του ο ΜακΤόμινεϊ και καθάρισε για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη για την ΑΕΚ άνοιξε η αυλαία της 2ης φάσης για το πρωτάθλημα

Κύπρος

|

Category image

Μαρκόφσκι: «Βάλαμε στόχους, να παίρνουμε βαθμούς»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σατσιάς: «Πιστεύω πως μπορεί να είχαμε δύο πέναλτι, όχι ένα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ένταση στο φινάλε - «Βράζουν» για πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη η Ένωση και σόκαρε την Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόλαβε το… λεωφορείο για Λεμεσό ο Μασούρας – Ποιοι έμειναν εκτός αποστολής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απόλυτα έτοιμος ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με… εμπόδια αλλά κατοστάρι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Θα το ξαναπώ, το κύριο μέλημα μας είναι η δική μας απόδοση»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη