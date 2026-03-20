Ισμαΐλα Σαρ: Μετά που του πήραν το Africa Cup

Ο Ισμαΐλα Σαρ, με τα δύο γκολ που πέτυχε έδωσε στην ομάδα του την δυνατότητα να προχωρήσει στα προημιτελικά του Conference League.

Λίγες μέρες μετά το ΣΟΚ της... αρπαγής του Africa Cup από την Σενεγάλη, ο διεθνής φορ σκόραρε φτάνοντας τα 15 φέτος και 27 συνολικά με την φανέλα της Πάλας.

Ο Σαρ σκόραρε συνολικά 27 γκολ σε 79 συμμετοχές με την φανέλα της Γουότφορντ. Με την Εθνική ομάδα της χώρας του έχει 18 γκολ σε 80 εμφανίσεις.

Χωρίς αμφιβολία ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε στον επαναληπτικό της ΑΕΚ με τους Αετούς.