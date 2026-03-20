ΑΕΚτζή, να χαμογελάς!

Το τελευταίο επεισόδιο παίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 19 Μαρτίου, απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, στη ρεβάνς των «16» του Conference League. Ένας αγώνας που ήταν ο 92ος στην ιστορία της στην Ευρώπη και μιλάμε για μία ομάδα που μέχρι το 2011 μετρούσε μόλις έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πλέον, έχει καθιερωθεί ως μία από τις κυπριακές ομάδες που όχι μόνο διεκδικούν εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά έχουν κιόλας απαιτήσεις σε κάθε συμμετοχή τους. Η φετινή προσπάθεια μπαίνει στα κιτάπια της Ιστορίας και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία των κιτρινοπράσινων αλλά και γενικότερα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Για την Ιστορία, να αναφέρουμε ότι στα προηγούμενα 91 ευρωπαϊκά ματς η ΑΕΚ είχε πανηγυρίσει 37 νίκες, έφερε 27 ισοπαλίες και δέχθηκε ισάριθμες ήττες.

Πώς έφθασε μέχρι εδώ

Κατακτώντας το κύπελλο της σεζόν 2024-25, πήρε το εισιτήριο που έστελνε την ομάδα της Λάρνακας στον α’ προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί τέθηκε αντίπαλος με την Παρτιζάν, την οποία κέρδισε στη Λάρνακα (1-0) κι απέκλεισε στη Σερβία, στη διαδικασία των πέναλτι με 6-5 (1-0 η κανονική διάρκεια, 2-1 η παράταση). Έπειτα βρήκε στο διάβα της την Τσέλιε, την οποία έθεσε εκτός της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης, μετά την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) και τη νίκη στην «ΑΕΚ Αρένα» 2-1). Ακολούθως, πέταξε εκτός και τη Λέγκια, νικώντας στον πρώτο αγώνα στην Κύπρο με 4-1 και δεχόμενη ανώδυνη ήττα (2-1) στη ρεβάνς. Ο δρόμος της για τη League Phase του Europa League σφραγίστηκε στα πλέι οφ από την Μπραν, που την κέρδισε δύο φορές (2-1, 0-4), κι έτσι συμμετείχε στη League Phase του Conference League. Εκεί πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία και μαζεύοντας 12 βαθμούς πήρε την όγδοη θέση και την απευθείας πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης, όντας μαζί με τις Ρακόφ και Στρασβούργο οι μοναδικές αήττητες στη League Phase.

Οι βάσεις εξάλλου μπήκαν από τις πρώτες δυο αγωνιστικές με δυο μεγάλες νίκες, επί της Αλκμαάρ εντός (4-0) και της Κρίσταλ Πάλας εκτός (0-1). Ακολούθησαν τρεις βαθμοί από τους αγώνες με Αμπερτίν (εντός, 0-0), Ριέκα (εκτός, 0-0) και Χάκεν (εκτός, 1-1), προτού έρθει το τρίτο τρίποντο επί της Σκεντίγια, εντός έδρας (1-0), που σφράγισε οριστικά τη θέση της στην πρώτη οκτάδα. Έπειτα, βρήκε απέναντί της ξανά την Κρίσταλ Πάλας, κόντρα στην οποία κατάφερε να μείνει ξανά αήττητη στην Αγγλία (0-0), αλλά και στην Κύπρο (1-1), υποκύπτοντας στην πίεση των φιλοξενουμένων στην παράταση (1-2) κι αφού προηγουμένως έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές (σ.σ. εντέλει ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα παίκτες).