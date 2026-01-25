ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ξέφυγε η Ομόνοια, στο ξοπίσω της η ΑΕΚ και η ανάσα της Ανόρθωσης

Ομόνοια και ΑΕΚ πέτυχαν σπουδαία διπλά κόντρα σε Άρη και Πάφο FC αντίστοιχα και προπορεύονται στον βαθμολογικό πίνακα.

Οι πράσινοι μετά τη νίκη με 5-3 στο στάδιο «Αλφαμέγα» επί του Άρη έφθασαν τους 45 βαθμούς και διατηρούν πλέον τη διαφορά των πέντε βαθμών μονάχα από μία ομάδα, την ΑΕΚ (40β.).

Στους 37 έμειναν Πάφος FC και Άρης, με την παφιακή ομάδα όμως να μετρά αγώνα λιγότερο.

Στο άλλο παιχνίδι της Κυριακής (25/01), η Ανόρθωση πήρε βαθιά ανάσα για την αποφυγή περιπετειών, με την ΑΕΛ παράλληλα να χάνει έδαφος στην επιδίωξή της για άλμα στην πρώτη εξάδα.

Αποτελέσματα

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ. 1-1

(83' Μαρκίνιος / 90+1' Καλλή)

Ε.Ν. Ύψωνα - Εθνικός Άχνας 1-0

(51' πέν. Μασάδο)

Απόλλων - Ακρίτας 4-0

(12'Κβίντα, 19' Τόμας, 25' Μάρκες, 85' Ροντρίγκες)

Ανόρθωση - ΑΕΛ 2-1

(70' Φουρτάδο, 81' Χρυσοστόμου / 2' Σάβο)

Άρης - Ομόνοια 3-5

(21' Μακόσλαντ, 34' Μπαλόγκουν, 83' Μπαζέ / 3', 13', 45+5', 53' Μαέ, 27' πέν. Σεμέδο)

Πάφος FC - ΑΕΚ 1-2

(4' Μιραμόν, 86' Ιβάνοβιτς / 77' Άντερσον)

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου

19:00 Ένωση - Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ