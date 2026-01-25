Άλωσε το «Αλφαμέγα» με αδίστακτο Ράιαν Μαέ η Ομόνοια!

Πράσινο πάρτι στο Κολόσσι για την Ομόνοια η οποία θριάμβευσε στο ντέρμπι με τον Άρη παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας φτάνοντας τους 45 βαθμούς. Στο +5 από την δεύτερη πλέον ΑΕΚ το τριφύλλι, στο +8 από Πάφο και Άρη που παρέμειναν στους 37.

Το παιχνίδι…

Ροκ εν Ρολ στο πρώτο πρώτο μέρος!

Η Ομόνοια μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι και μέχρι το 13ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Ο Μαέ έκανε το 1-0 στο 3΄με κοντινό πλασέ ενώ 10 λεπτά αργότερα έφυγε στη πλάτη της άμυνας έπειτα από την κάθετη του Τάνκοβιτς νικώντας τον Βανά για το 2-0. Η απάντηση του Άρη ήταν σχεδόν άμεση αφού στο 21ο λεπτό ο Μακόσλαντ με προβολή μείωσε σε 2-1. Το τριφύλλι ανέβασε εκ νέου τον πήχη στα δύο γκολ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σεμέδο στο 27ο λεπτό. Η παράβαση υποδείχθηκε από τον Φελλά έπειτα από on field review για χέρι του Καλούλου. Ο Άρης συνέχισε να παλεύει καταφέρνοντας και πάλι να μπει παιχνίδι με τον Μπαλόγκουν να μειώνει σε 3-2 με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Το… τρελό πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με άλλο ένα γκολ του Μαέ, το τρίτο στο 45+5΄ με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 2-4! Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μαροκινός έστειλε την μπάλα στα δίκτυα με κοντινό πλασέ. Αρχικά ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ για φάουλ στον Βανά, ωστόσο και πάλι ο ΒΑΡ παρενέβη με τον Φελλά να πηγαίνει στο on field review και να δείχνει τελικά σέντρα.

Το καθάρισε με το που μπήκε

Η Ομόνοια μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα και στο στο δεύτερο μέρος με στόχο να μην αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Άρη. Κάτι που πέτυχε στο 53ο λεπτό με το τέταρτο γκολ του Μαέ στο ματς. Ο επιθετικός των πρασίνων με φοβερό σουτ εκτός περιοχής, νίκησε τον Βανά διαμορφώνοντας το 2-5! Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά με την Ομόνοια να προσπαθεί να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα. Ο Άρης όσο περνούσε ο χρόνος έπαιρνε ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα να βρει το γκολ στο 83ο λεπτό με τον Μπαζέ. Ο νεαρός, με το που μπήκε ουσιαστικά στο ματς, έπιασε μία ωραία κεφαλιά νικώντας τον Φαμπιάνο για το 3-5. Στο 90+5΄ο Άρης έφτασε κοντά και σε τέταρτο γκολ όμως το δοκάρι σταμάτησε το σουτ του Μπαζέ εντός περιοχής. Το 3-5 παρέμεινε μέχρι και το τέλος της επτάλεπτης καθυστέρησης με την Ομόνοια να φεύγει από το «Αλφαμέγα» μ΄ένα τεράστιο διπλό.

Η εξέλιξη:

Τέλος, 3-5!

90+5΄Δοκάρι για τον Άρη με σουτ του Μπαζέ εντός περιοχής!

90΄Εφτά λεπτά ο έξτρα χρόνος.

83΄ΓΚΟΛ ο Άρης, 3-5! Ο Μπαζέ με κεφαλιά μείωσε στο σκορ για τον Άρη!

71΄Ευκαιρία για τον Άρη με κεφαλιά του Γκομίς. Απέκρουσε ο Φαμπιάνο.

65΄Τελευταίο 25λεπτο στη Λεμεσό.

53΄ΓΚΟΛ, 2-5 ο Μαέ! Απίθανος ο Μαροκινός με σουτ εκτός περιοχής φτάνει τα τέσσερα γκολ απόψε!

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

Ημίχρονο, 2-4

45+5΄ ΓΚΟΛ, 4-2 η Ομόνοια με χατ τρικ του Μαέ! Με κοντινό πλασέ εντός περιοχής ο επιθετικός των πρασίνων σκοράρει για τρίτη φορα! Αρχικά ο Φελλάς ακύρωσε το γκολ όμως μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ, πήγε στο on field review και το γκολ μέτρησε!

45΄Πέντε λεπτά ο έξτρα χρόνος.

38΄Αναγκαστική αλλαγή και για τον Άρη. Έξω ο Μπαλόγκουν που χτύπησε στη φάση του γκολ, μέσα ο Γιαγκό.

34΄ΓΚΟΛ ο Άρης, 2-3! Από εκτέλεση κόρνερ του Χάμπου, κεφαλιά του Μπαλόγκουν και η μπάλα στα δίκτυα.

33΄Καλή στιγμή για τον Άρη με σουτ του Εφαγκέ, απέκρουσε ο Φαμπιάνο.

30΄Αναγκαστική αλλαγή για την Ομόνοια. Έξω ο τραυματίας Κίτσος, μέσα ο Οντουμπάτζο που κάνει ντεμπούτο.

27΄ΓΚΟΛ, 3-1 η Ομόνοια, εύστοχος ο Σεμέδο!

25΄Πέναλτι για την Ομόνοια!

24΄Ο Φελλάς πάει στο onfield review για να εξετάσει πέναλτι υπέρ της Ομόνοιας για χέρι του Καλούλου.

21΄ΓΚΟΛ, μειώνει ο Άρης σε 1-2! Σέντρα στην περιοχή του Φαμπιάνο, έβαλε την προβολή ο Μακόσλαντ νικώντας τον Φαμπιάνο.

13΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 0-2 με Μαέ πάλι! Ο στράικερ της Ομόνοιας έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Άρη και απέναντι από τον Βανά με δυνατό σουτ εντός περιοχής, έκανε το 0-2!

3΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια! Ο Μαέ με πλασέ εντός περιοχής άνοιξε νωρίς το σκορ για τους πράσινους!

1΄Σέντρα!

ΑΡΗΣ: Βανά, Καλούλου, Μουσούντα (46΄Γκομίς) Μπαλόγκουν (38΄Γιαγκό) Γκόλντσον, Κορέια, Χάμπος (80΄Μπαζέ) Μπουράν, Μακόσλαντ (46΄Μοντνόρ) Μαγιαμπέλα, Εφαγκέ (65΄Κακουλλής)

OMONOIA: Φαμπιάνο, Κίτσος (30΄Οντουμπάτζο) Μασούρας, Κουλιμπάλι, Παναγιώτου, Άιτινγκ (88΄Μάριτς) Τάνκοβιτς (73΄Γιόβετιτς) Εβάντρο, Ανδρέου Π. Σεμέδο (73΄Χατζηγιοβάνης) Μαέ (73΄Μαέ)

ΣΚΟΡΕΡ: 21΄Μακόσλαντ, 34΄Μπαλόγκουν, 83΄Μπαζέ /3΄, 13', 45+5΄, 53΄ Μαέ, 27΄Σεμέδο (πεν.)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25΄Καλούλου, 68΄Άλβες, 74΄Χάμπος/89΄Φαμπιάνο, 90+6΄Ανδρέου

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Dragomir Draganov

AVAR: Αθανασίου Κυριάκος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης