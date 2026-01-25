Πανηγυρικό πέρασμα για την ΑΕΚ από την Πάφο

Μεγάλο διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης» με 2-1 επί της Πάφος FC πέτυχε η ΑΕΚ, καταφέρνοντας έτσι να την ισοσκελίσει στον βαθμολογικό πίνακα και να είναι η ομάδα που παραμένει πιο κοντά στην Ομόνοια που βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το συγκρότημα της Λάρνακας έφθασε τους 40 βαθμούς, πέντε πίσω από την πρωτοπόρο και τρεις πλέον μπροστά από την παφιακή ομάδα, που δέχθηκε δεύτερη σερί ήττα. Σημειώνεται ότι η Πάφος FC έχει αγώνα λιγότερο.

Οι Μιραμόν και Ιβάνοβιτς πέτυχαν τα γκολ για τους νικητές, ο Άντερσον είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους γηπεδούχους. Στα αξιοσημείωτα το ντεμπούτο με την ΑΕΚ του Χάμπου Κυριάκου, που πέρασε ως αλλαγή στο 89’.

Νωρίς το προβάδισμα

Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ καλά για την ΑΕΚ, καθώς μόλις στο 4’ μετά από σέντρα από τον Γκαρσία, ο Μιραμόν με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη γωνιά της εστίας του Γκορτέρ, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της παφιακής ομάδας. Η ομάδα της Λάρνακας ήταν αυτή που είχε την υπεροχή και στο υπόλοιπο κομμάτι του α’ ημιχρόνου, φθάνοντας σε 2-3 περιπτώσεις προς την αντίπαλη εστία.

Αντίδραση από Πάφο FC

Στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος FC άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε πιο απαιτητική στις επιθέσεις της. Στο 69’ το φαλτσαριστό σουτ του Άντερσον, έξω από την περιοχή, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Παρασκευά (σ.σ. επιλέχθηκε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, ελέω ενοχλήσεων του Αλομέροβιτς στην τελευταία προπόνηση). Αυτό που δεν κατάφερε να πετύχει ο Βραζιλιάνος σε αυτό το λεπτό, το έκανε στο 77’, όταν μετά από σέντρα του Ζάζα, βρέθηκε αμαρκάριστος εντός περιοχής και με κοντινό πλασέ έκανε το 1-1.

Μίλησε τελευταίος ο Ιβάνοβιτς

Μετά την εξέλιξη αυτή ο αγώνας απέκτησε μία άγρια ομορφιά και η μπάλα πηγαινοερχόταν. Τελευταίος μίλησε ο Ιβάνοβιτς, ο οποίος φάνηκε αρκετά επικίνδυνος από τη στιγμή που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και στο 86’ εκμεταλλευόμενος τη σέντρα του Μιραμόν με κεφαλιά έγραψε το τελικό 2-1 για την ομάδα του. Σημειώνεται ότι στο 90’ ο Άντερσον έστειλε για δεύτερη φορά τη μπάλα στα δίχτυα, όμως σωστά ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος του αγώνα

90' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Άντερσον σκοράρει, όμως άμεσα (και σωστά) ακυρώνεται για οφσάιντ το γκολ

86' - ΓΚΟΛ. 1-2. Η ΑΕΚ με τον Ιβάνοβιτς μπαίνει ξανά μπροστά στο σκορ

79' - Σουτ του Άντερσον διώχνει ο Παρασκευά,

77' - ΓΚΟΛ. 1-1. Σέντρα από τον Ζάζα και ο Άντερσον από κοντά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα

75' - Σουτ του Ιβάνοβιτς από μακριά, με δυσκολία κόβει ο Γκορτέρ

69'- ΔΟΚΑΡΙ. Φαλτσαριστό σουτ του Άντερσον, έξω από την περιοχή, βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι

65'- Πάει έξω η προσπάθεια του Μιραμόν

62' - Διαγώνιο σουτ από τον Κίνα, φεύγει ελάχιστα έξω

53' - Κεφαλιά του Όρσιτς, πάει έξω η μπάλα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

39' - Σέντρα του Εκπολό, ο Μπάγιτς απέναντι στον Γκορτέρ έκανε το πλασέ, έκοψε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων

17' - Σουτ του Πονς, στα χέρια του Γκορτέρ

11' - Ο Μπάγιτς με προσωπική ενέργεια μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, όμως ήταν αδύναμο και πήγε εύκολα στα χέρια του τερματοφύλακα της παφιακής ομάδας

4' - ΓΚΟΛ. 1-0. Σέντρα του Γκαρσία, κεφαλιά ο Μιραμόν έστειλε τη μπάλα στη γωνιά χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Γκορτέρ

1' - Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Σέμα (61′ Κίνα), Γκεσάντ (84' Μίμοβιτς), Λουκάσεν, Πηλέας, Μπρούνο, Πέπε, Σούνιτς (88' Ότεφαλκ), Όρσιτς, Ντράγκομιρ (61′ Ζάζα), Ντιμάτα (61′ Άντερσον)

AEK: Παρασκευά, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Σαμπόριτ, Γκαρσία (77′ Χάιρο), Λέντες, Πονς, Μιραμόν (89'Χάμπος), Καμπρέρα (71′ Ιβάνοβιτς), Μπάγιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 4' Μιραμόν, 86' Ιβάνοβιτς / 77' Άντερσον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27' Σέμα / 36' Καμπρέρα, 86' Ιβάνοβιτς

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Narciso Andre Filipe

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος