Μίλησε στα δύσκολα η «Κυρία» παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα!

Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα σοβαρά αμυντικά λάθη των φιλοξενούμενων, φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη με τεράστια βαθμολογική σημασία.

Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ από νωρίς, με τον Σάβο να βρίσκει ξανά δίχτυα και να συνεχίζει την παραγωγικό του παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια, η Ανόρθωση ισορρόπησε τον ρυθμό, προσπάθησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ωστόσο δεν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, η «Κυρία» μπήκε αποφασισμένη, αύξησε την πίεσή της και βρήκε τις λύσεις. Με τα γκολ των Φουρτάδο και Χρυσοστόμου στο 70' και στο 81' αντίστοιχα ολοκλήρωσε την ανατροπή, παίρνοντας μια νίκη που τη βοηθά να απομακρυνθεί τρεις βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη και να ανασάνει βαθμολογικά.

Αντίθετα, η ΑΕΛ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το προβάδισμά της, έφυγε με άδεια χέρια και παραμένει καθηλωμένη στην έβδομη θέση της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση:

90' Τέλος παιχνιδιού

81' - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ. Παιδικό λάθος από την άμυνα της ΑΕΛ το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Χρυσοστόμου και με άψογο πλασέ φέρνει το παιχνίδι «τούμπα»

70' - ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ. Ο Φουρτάδο πηδά πιο ψηλά από όλους μετά από εκτέλεση φάουλ του Σένσι και κάνει το 1-1

65' - Σουτ του Σένσι κοντράρει σε αμυντικούς της ΑΕΛ

56' - Πρόβλημα για τον Αρτυματά ο οποίος θα γίνει αναγκαστική αλλαγή

50' - Σουτ του Κις πάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια της ΑΕΛ

46' - Έναρξη δεύτερου μέρους

45'- Τέλος πρώτου μέρους

38' - Ωραία προσπάθεια από τον Ηλία. Το πλασέ του περνάει ψηλά πάνω από την εστία του Οτσόα.

27' - Το σουτ του Σεργίου περνάει έξω. Η μπάλα στην ΑΕΛ.

23' - O Κάλστρεμ λέει μεγάλο όχι σε τετ α τετ του Σινγκ

20' - Σουτ του Κις περνά λίγο έξω

10' Μεγάλη φάση για την Ανόρθωση με τον Σόσα, του οποίου το σουτ μπλοκάρει ο Οτσόα

2' - ΓΚΟΛ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Νατέλ πάσαρε στον Σινγκ και ο τελευταίος έδωσε την ασίστ στον Σάβο όπου σε κενή εστία άνοιξε το σκορ.

1' - Έναρξη παιχνιδιού

Ενδεκάδες:

Ανόρθωση: Κάλστρεμ, Αρτυματάς (58' Μπέργκστρομ), Σένσι, Αμποάκι (68' Χρυσοστόμου), Κις, Σεργίου, Σόσα (68' Χαραλάμπους), Σατιν (84' Καραμανώλης), Τόσιτς, Φουρτάδο, Ηλία (58' Βούκιτς)

ΑΕΛ: Οτσόα, Κέλερ, Μπόκταν (84' Παπαφώτης), Στεφάνοβιτς, Κονσεϊσάο, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζόκε (67' Γκλάβζιτς), Νταβόρ (84' Φορεστιέρι), Νατέλ, Σινγκ (67' Μακρής), Σάβο

Σκόρερς: 2' Σάβο, 70' Φουρτάδο, 81' Χρυσοστόμου

Κίτρινες: 65' Τόσιτς, 82' Σεργίου / 45+2' Ζόκε, 65' Μποκτάν

Κόκκινες: -/-

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Pereira Claudio Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης