Τρίποντο ανάσας για την Ε.Ν. Ύψωνα, κρατά βυθισμένο τον Εθνικό

Σημαντικό τρίποντο στην προσπάθεια για παραμονή πέτυχε η Ε.Ν. Ύψωνα επικρατώντας με 1-0 του Εθνικού, σε αγώνα που έγινε στο στάδιο Αμμόχωστος.

Με τη νίκη αυτή η Ε.Ν. Ύψωνα έφθασε τους 17 βαθμούς, όσους έχει και η 11η Ανόρθωση που αγωνίζεται την Κυριακή με την ΑΕΛ, αφήνοντας στην προτελευταία θέση τον Εθνικό με 14 βαθμούς.

Το νικητήριο τέρμα για τους γηπεδούχους πέτυχε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μπαχάσα στο 51’. Η παράβαση δόθηκε σε μαρκάρισμα της μπάλας από τον Μπα και τον Αγγελόπουλο, με τον διαιτητή αρχικά να δίνει επιθετικό φάουλ, όμως άλλαξε την απόφασή του μετά από onfield review.

Σημειώνεται ότι ο Εθνικός είχε δοκάρι στο 8’ της αναμέτρησης με τον Μασάδο.

Ε.Ν. Ύψωνα: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τειξέιρα, Μπα (90+3’ Μπούτνικ), Λίπσκι, Μπαχάσα (86’ Τιάγκο), Τσεμπάκ, Σέζαρ, Κάμους (65’ Κουμουρής).

EΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Φελίπε, Δημητρίου (59' Νενέκο), Γκονζάλεζ (68' Σιβέιρο), Mασάδο (76’ Σέχας), Σααντί, Κονφέ, Αντερέγκεν, Οφόρι (68'Πεχλιβάνης), Γιούσης, Αγγελόπουλος (76’ Παπαγεωργίου).

ΣΚΟΡΕΡ: 51’ πεν. Μπαχάσα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 51’ Τσεπάκ, 90+6’ Πάνκοφ / 34’ Οφόρι, 51’ Φλόρες, 63’ Γκονζάλες, 68’ Σααντί, 71’ Μασάδο, 79’ Νενέκο

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης