Οριστική αναβολή στο Ένωση - Ολυμπιακός

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν ο αγωνιστικός χώρος κρίθηκε ως ακατάλληλος

Δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει ο αγώνας στο «Τάσος Μάρκου» ανάμεσα στην Ένωση και τον Ολυμπιακό, λόγω της ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου από τις πολλές βροχές.

Σε αρκετά σημεία που γηπέδου υπήρχε αρκετό νερό και παρά την προσπάθεια που έγινε, ο έλεγχος των διαιτητών έδειξε ότι δεν μπορούσε να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Πλέον, αναμένεται η απόφαση από την ΚΟΠ για το πότε θα οριστεί το παιχνίδι.

Με βάση την προκήρυξη θα πρέπει να γίνει την Κυριακή (25/01), όμως δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη τρεις αγώνες ορισμένοι, οπότε θα είναι εκεί τα τρία VAR που διαθέτει η Ομοσπονδία, πάμε γι’ άλλη μέρα.

Διαβαστε ακομη