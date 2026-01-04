Σύντομα, αλλιώς δεν έχει αξία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος και το «πρέπει».

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που καθορίζει πολλά ως προς τους στόχους των ομάδων κατά τη φετινή σεζόν.

Θα γίνουν σημαντικές μάχες για το πρωτάθλημα που ημερολογιακά έχει πέντε αγωνιστικές αλλά και το κύπελλο, με τη διεξαγωγή της φάσης των «16». Και άρα λοιπόν, η ενίσχυση επιβάλλεται να γίνεται με το μπάσιμο της μεταγραφικής περιόδου.

Για να δώσουν οι νεοφερμένοι τα στοιχεία που οι υπεύθυνοι αποφάσισαν πως χρειάζονται οι ομάδες τους για να ανεβούν επίπεδο. Αλλιώς δεν έχει αξία να έρθουν μετά τους κρίσιμους αγώνες.

Ειδικά σε εκείνες τις ομάδες που δεν θα υπάρχουν πλέον οι στόχοι. Σε αυτές ας προωθηθούν νεαροί, να εξοικονομηθούν και χρήματα.

Χ.Χ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΚΥΠΕΛΛΟΟμαδεςΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

