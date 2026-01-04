Απωθημένο για πατέρα, ευκαιρία για γιο

Ένα μεγάλο όνειρό του, το οποίο είχε και ο πατέρας του ως ποδοσφαιριστής, εκπληρώνει ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος αποχώρησε από τον ΑΠΟΕΛ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναιτωλικό.

Ήταν μία επιθυμία που είχε ο διεθνής ποδοσφαιριστής, που είχε κι άλλες ευκαιρίες στο παρελθόν, όμως αυτή τη φορά έγινε εφικτό να πραγματοποιηθεί. Πλέον, εναπόκειται στον ίδιο να πετύχει, εφόσον το ευνοήσουν και οι συνθήκες. Θυμίζουμε ότι ευκαιρίες για να αγωνιστεί στο εξωτερικό είχε και ο πατέρας του Γιάννη, ο Μαρίνος Σατσιάς, που όμως δεν καρποφόρησαν και έτσι πέρασε ολόκληρη την καριέρα του στον Αρχάγγελο και στον ΑΠΟΕΛ, όπου φυσικά γνώρισε μεγάλες επιτυχίες και αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φίλους των γαλαζοκιτρίνων.

Σ.Σ.