ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ενίσχυση για Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ και η αναμονή τους!

Με τους δύο αιώνιους της Λευκωσίας, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, να παίρνουν ευρείες νίκες, οι μεν πράσινοι εκτός έδρας επί του Ακρίτα και οι δε γαλαζοκιτρίνοι κόντρα στην Ένωση στο ΓΣΠ και την ΑΕΛ να πετυχαίνει σπουδαίο διπλό επί του Εθνικού συνεχίστηκε η δράση στη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Ομόνοια μάλιστα ανέβηκε στην κορυφή και περιμένει να δει τι θα κάνει η Πάφος FC στο δικό της παιχνίδι, ο ΑΠΟΕΛ πλησίασε την τετράδα και περιμένει κι αυτός, ενώ η ΑΕΛ διατήρησε τις αποστάσεις της από το πρώτο γκρουπ.

Η δράση συνεχίζεται για την Κυριακή (04/01) με σπουδαία παιχνίδια που τα αποτελέσματα τους αφορούν τόσο τα πάνω όσο και τα κάτω διαζώματα του βαθμολογικού πίνακα.

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα 1-0

(90+5΄ Ρίτσαρντ)

Εθνικός Άχνας - ΑΕΛ 0-1

(70΄ Σαβό)

ΑΠΟΕΛ - Ένωση 3-0

(8΄ Τομάς, 49΄ Ντράζιτς, 67΄ Κούτσακος)

Ακρίτας Χλ. - Ομόνοια 0-1

(23΄ Παναγιώτου)

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

16:00 Ολυμπιακός - Άρης

17:00 ΑΕΚ - Ανόρθωση

19:00 Απόλλων - Πάφος FC

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου

19:00 ΑΕΛ - Ομόνοια

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου

19:00 Άρης - ΑΕΚ

19:00 ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου

17:00 Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας

19:00 Ένωση - Απόλλων

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός