Δεύτερη φορά βασικός, δεύτερο γκολ ο Γεωργίου που πλήγωσε και τον Άρη!

Έκανε το 2/2 ο Σταύρος Γεωργίου!

Ο 21χρονος επιθετικός της Ομόνοιας Αραδίππου, που την περασμένη αγωνιστική ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός και σκόραρε το «χρυσό» γκολ στη νίκη επί της Ανόρθωσης, βρήκε δίχτυα του και στη δεύτερη συμμετοχή του ως ενδεκαδάτος.

Στο 22ο λεπτό του αγώνα με τον Άρη στο «Alphamega» ο Γεωργίου σκόραρε με κεφαλιά-ψαράκι μετά από εκτέλεση κόρνερ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τους Λεμεσιανούς.