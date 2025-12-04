Φοβερό σκηνικό στον πάγκο της Ίντερ: Σηκώθηκαν όλοι και υποδέχθηκαν τον Πίο με... μπράτσα!

Ο Πίο Εσπόζιτο ήταν ένας εκ των σκόρερ της Ίντερ στο πανεύκολο βράδυ της Τετάρτης στο «Σαν Σίρο», όπου το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου με το 5-1 απέναντι στη Βενέτσια προκρίθηκε στα προημιτελικά του Coppa Italia.

Ο νεαρός επιθετικός που φέτος κέρδισε με το σπαθί του μια θέση στο ρόστερ των φιναλίστ του Champions League και αναδείχθηκε και το Golden Boy στην Ιταλία σε πρόσφατη βράβευση από την Tuttosport, είναι από τα πιο αγαπητά μέλη του ρόστερ των «νερατζούρι».

Τόσο, που όταν πλέον αντικαταστάθηκε στην αναμέτρηση του Κυπέλλου και πήγε προς τον πάγκο, όλοι σηκώθηκαν και έκαναν... flex, όπως το κάνει εκείνος στους πανηγυρισμούς του και φυσικά το στιγμιότυπο έγινε viral.

SPORT-FM.GR