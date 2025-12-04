ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Η ΑΕΛ παρουσίασε Αγαθοκλέους και Νταμάχου

Ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη της ΑΕΛ στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα δύο νέα διοικητικά στελέχη

Ο πρόεδρος της ομάδας της Λεμεσού παρουσίασε τους Γενικό και Αθλητικό Διευθυντή της ομάδας. 

Διαβάστα τις κυριότερες τοποθετήσεις: 

Κωνσταντίνου: «Σκοπός μου ήταν να φέρω τον άνθρωπο που θα μπορούσε να στελεχώσει τη θέση του διευθυντή. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις του κύριου Αγαθοκλέους. Είχαμε μιλήσε με δύο άτομα. Ο Θύμιος ήταν το δεύτερο άτομο. Μετά την αποχώρηση του από τον ΑΠΟΕΛ, ήρθαμε σε επαφή. Συνολικά πήρε 1-2 μήνες. Θεωρούμε ότι είναι «ο» ποδοσφαιρικός διευθυντής. Φτάσαμε πολύ εύκολα στην απόφαση αυτή»

«Ήταν η ίδια η σκέψη μας και για τον Τ/Δ. Θεωρούμε ότι ο Ζόελ έχει αποδείξει πράγματα. Έχει αποκτήσει εμπειρίες και διασυνδέσεις. Θέλουμε αυτά να τα εκμεταλλευτούμε για να πορευτούμε με ασφάλεια στις μεταγραφικές περιόδους. Με τη συμβολή των δύο και του Ιβάν, έχουμε ένα καλό team για να προχωρήσουμε»

«Ο Ζόελ θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή παικτών πάντα σε συνεργασία με τον προπονητή»

Αγαθοκλέους: «Παράξενη μέρα για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το Δ/Σ για την εμπιστοσύνη. Είναι καταπληκτικό το κλίμα στην ΑΕΛ. Είναι ο Ιβάν εδώ με τον οποίο συνεργαστήκαμε στο παρελθόν. Είμαι το πράξεων. Θα εργαστούμε όλοι μαζί ενωμένοι με πλάνο και μεθοδικότητα για να ανεβάσουμε την ΑΕΛ εκεί που αξίζει. Γίνεται καταπληκτική δουλειά στην ομάδα»

Νταμάχου: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΑΕΛ. Μετά από πέντε χρόνια στον Άρη με επιτυχίες πίστεψα ότι έπρεπε να προχωρήσω. Αν μπορώ να συγκρίνω την ΑΕΛ με μία γαλλική ομάδα, είναι η Μαρσέιγ λόγω του πάθους που έχουν. Είναι φίλαθλοι που ξέρουν ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να αρνηθώ να έρθω στην ΑΕΛ. Ο Ούγκο Μάρτινς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της Κύπρου»

«Έχω ήδη συζητήσει με τον Ιβάν για το πλάνο μας τη μεταγραφική περίοδο»

«Στον Άρη πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ήρθα στην ΑΕΛ. Είναι μία πρόκληση για μένα. Η εμπειρία που απέκτησα τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη»

Διαβαστε ακομη