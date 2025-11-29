ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕ/Απόλλων: Συνάντηση με Αστυνομία με σαφή μηνύματα

Η προγραμματισμένη συνάντηση στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα προς τον κόσμο.

Στις 15:30 για σήμερα έχει προγραμματιστεί να συναντηθούν εκπρόσωποι της ΑΕΛ και του Απόλλωνα σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, με την παρουσία αξιωματούχου της Αστυνομίας.

Η συνάντηση έχει ως στόχο τον συντονισμό ενόψει του αυριανού ντέρμπι στο «Αλφαμέγα», αλλά και για να σταλούν τα κατάλληλα μηνύματα στον κόσμο μετά τα απράδεκτα περιστατικά έξω από το οίκημα του Απόλλωνα.

Θυμίζουμε ότι η ΚΟΠ έχει καταστήσει σαφές ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά με φιλάθλους, μόνο με προαγορά εισιτηρίων.

