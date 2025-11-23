LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 1-0

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

29΄ΓΚΟΛ, 1-0 εύστοχος ο Τομάς!

26΄Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Κόρμπου ανατράπηκε από τον Μιλοσάβλιεβιτς.

8΄Ευκαιρια για τον ΑΠΟΕΛ! Δυνατό σουτ του Σταφυλίδη εκτός περιοχής, δύσκολα σε κόρνερ ο Οτσόα.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Ρόσα, Κόρμπου, Μπρόρσον, Λαΐφης, Σωτηρίου (12΄Διαμαντάκος)

ΑΕΛ: Οτσόα, Νταβόρ, Σινγκ, Στεβάνοβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Νατέλ, Ιμανισίμουε, Κονσεϊσάο, Ζόκε, Φορεστιέρι, Κέλερ

ΣΚΟΡΕΡ: 26΄Τομάς (πεν.)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 18΄Κέλερ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Lukas Fähndrich

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης