LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 1-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 19:00 το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.
29΄ΓΚΟΛ, 1-0 εύστοχος ο Τομάς!
26΄Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Κόρμπου ανατράπηκε από τον Μιλοσάβλιεβιτς.
8΄Ευκαιρια για τον ΑΠΟΕΛ! Δυνατό σουτ του Σταφυλίδη εκτός περιοχής, δύσκολα σε κόρνερ ο Οτσόα.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Ρόσα, Κόρμπου, Μπρόρσον, Λαΐφης, Σωτηρίου (12΄Διαμαντάκος)
ΑΕΛ: Οτσόα, Νταβόρ, Σινγκ, Στεβάνοβιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Νατέλ, Ιμανισίμουε, Κονσεϊσάο, Ζόκε, Φορεστιέρι, Κέλερ
ΣΚΟΡΕΡ: 26΄Τομάς (πεν.)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 18΄Κέλερ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Lukas Fähndrich
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης