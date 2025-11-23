Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

Η δράση της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan συνεχίζεται σήμερα με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις, στις οποίες η Stoiximan προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις, δίνοντας στους φίλους του στοιχήματος ακόμη περισσότερες επιλογές και δυνατότητες.

Στις 17:00, στο στάδιο Τάσος Μάρκου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου υποδέχεται την Ανόρθωση σε ένα παιχνίδι με υψηλό ενδιαφέρον και βαθμολογική σημασία. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.65 στη νίκη των γηπεδούχων, 3.70 στην ισοπαλία και 1.72 στην επικράτηση της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια. Στις ειδικές επιλογές του αγώνα ξεχωρίζει το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 2.5 γκολ, το οποίο αποτιμάται σε απόδοση 2.00.

Στις 19:00, το ΓΣΠ φιλοξενεί την αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ΑΕΛ Λεμεσού, με τους γαλαζοκίτρινους να θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία στο 1.40, την ισοπαλία στα 4.35 και τη νίκη της ΑΕΛ στα 8.00. Μεταξύ των ειδικών επιλογών ξεχωρίζει ο καταλογισμός πέναλτι, ο οποίος προσφέρεται σε απόδοση 3.10.

Την ίδια ώρα, στο στάδιο Αλφαμέγα, ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει την Ομόνοια Λευκωσίας σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 3.15 στη νίκη της ομάδας του Σωφρόνη Αυγουστή, 3.15 επίσης στην ισοπαλία, ενώ το «διπλό» της Ομόνοιας του Χένινγκ Μπεργκ δίνεται στα 2.30. Ανάμεσα στις ειδικές επιλογές ξεχωρίζει το ενδεχόμενο τα συνολικά κόρνερ του αγώνα να ξεπεράσουν τα 8.5, το οποίο προσφέρεται σε απόδοση 1.87.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

