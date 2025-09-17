LIVE: Ομόνοια - ΑΕΚ 1-0

Έχοντας απώλειες στα πρώτα τους δύο παιχνίδια, Ομόνοια και ΑΕΚ συμβιβάζονται μονάχα με τη νίκη στην αναμεταξύ τους αναμέτρηση (19:00), στον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής, το οποίο δεν έγινε λόγω της συμμετοχής των δύο ομάδων στα πλέι οφ των ευρωπαϊκών διοργανώσεν.

Οι πράσινοι που κατεβαίνουν με σημαντικές απουσίες, μετρούν μία νίκη και μία ήττα ενώ οι κιτρινοπράσινοι έχουν πανηγυρίσει ένα τρίποντο ενώ στο άλλο ματς έφεραν ισοπαλία.

Νοουμένου πως ο Άρης είναι απόλυτος και με εννιά βαθμούς, καμία ομάδα δεν θέλει από νωρίς υπό αφόρητη πίεση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

79΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 1-0 με μακρινό σουτ του Άιτινγκ!

76΄Δοκάρι η Ομόνοια! Γύρισμα του Σεμέδο στην περιοχή, προ κενής εστίας ο Στεπίνσκι σημάδεψε το δοκάρι.

70΄Μπήκαμε στο τελευταίο 20λεπτο.

65΄Σουτ του Εράκοβιτς, εύκολα ο Αλομέροβιτς.

57΄Ο Χατζηγιοβάνης κερδίζει πέναλτι όμως ήταν σε θέση οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Δεν υπάρχει πέναλτι.

46΄Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

Ημίχρονο, 0-0.

45+1΄Σουτ του Χατζηγιοβάνη από πλάγια θέση εντός περιοχής, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

45΄Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος.

42΄Δυνατό σουτ του Άιτινγκ εκτός περιοχής, πολύ άστοχο.

33΄Πολύ μέτριο ποιοτικά το παιχνίδι. Χωρίς ξεκάθαρη ευκαιρία μπροστά στις δύο εστίες.

25΄Η ΑΕΚ κερδίζει περισσότερες μπάλες στο κέντρο του γηπέδου.

10΄Χωρίς φάση έως τώρα το ματς.

1΄Σέντρα!

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης (59΄Εράκοβιτς) Εβάντρο (80΄Ντιουνκού) Μάριτς (80΄Κούσουλος) Μασούρας, Παναγιώτου, Νεοφύτου (59΄Στεπίνσκι)

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Σουάρεθ, Λέδες (80΄Μπάγιτς) Ρούμπιο (62΄Ροντέν) Μιλίσεβιτς, Πέρε Πονς (62΄Ιβάνοβιτς) Αμίν (75΄Μιραμόν) Εκπολό, Ρομπέρζ, Καμπρέρα, Ναλί.

ΣΚΟΡΕΡ: 79΄Άιτινγκ/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 63' Εβάντρο/58΄Αμίν, 68΄Καμπρέρα, 83΄Εκπολό, 87΄Μπάγιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Σολωμού

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Ροβέρτος Κώστα

AVAR:Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία