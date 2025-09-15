ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oρίστηκαν οι διαιτητές για το Ομόνοια-ΑΕΚ

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές του εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Ομόνοιας Λευκωσίας και της ΑΕΚ Λάρνακας. 

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR:Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

 

