Oρίστηκαν οι διαιτητές για το Ομόνοια-ΑΕΚ
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές του εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Ομόνοιας Λευκωσίας και της ΑΕΚ Λάρνακας.
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR:Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία