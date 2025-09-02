Ο σχολιασμός και οι βαθμολογίες του Αντρέα Γεωργίου στο TOTAL GREEN

Ο πρώην διεθνής διαιτητής και παρατηρητής της ΟΥΕΦΑ αναλύσει τις φάσεις και βαθμολογεί τους διαιτητές στην εκπομπή της Ομόνοιας, TOTAL GREEN.

Αναλυτικά:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ:

Πάμε στο 34ο λεπτό όπου ο διαιτητής έχασε μία «γεμάτη» κίτρινη κάρτα. Θα αναφέρουμε μόνο τις «γεμάτες» κίτρινες κάρτες γιατί θα βλέπουμε φάσεις που κάποιος θα διερωτάται αν είναι κίτρινη. Θα εξετάζουμε μόνο «γεμάτες» κίτρινες κάρτες για ριψοκίνδυνο παίξιμο. Το ριψοκίνδυνο παίξιμο είναι άλλο, το σοβαρό ριψοκίνδυνο παίξιμο είναι άλλο.

Πάμε στο 35ο λεπτό. Εδώ είναι ο κ. Οφόρι, ο οποίος προηγουμένως είχε κάνει άλλο φάουλ. Ο διαιτητής πάλι έχασε μία «γεμάτη» κίτρινη κάρτα και αρκείται μόνο στις παρατηρήσεις, κάτι που δεν είναι αρκετό. Εκεί που πρέπει να τιμωρείς, πρέπει να το κάνεις. Είναι ριψοκίνδυνο «γεμάτο» παίξιμο, το οποίο έπρεπε να τιμωρήσει. Είναι η δεύτερη φορά που ο ίδιος ποδοσφαιριστής κάνει ριψοκίνδυνο επικίνδυνο φάουλ. Χωρίς να πηγαίνει καθόλου για την μπάλα. Εδώ πρέπει να πας αμέσως με την κίτρινη κάρτα, να τη δείξεις για να σε «νιώσει» ο παίκτης ότι είσαι εκεί ο διαιτητής.

Κοιτάξτε αυτή τη φάση στο 38ο λεπτό. Αυτή είναι μία κόκκινη κάρτα «γεμάτη». Είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή, αλλά και του VARίστα. Είναι μία γεμάτη κόκκινη κάρτα από εδώ μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Βγάζεις την κόκκινη κάρτα και του την δείχνεις για σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο. Πάει με δύναμη, ταχύτητα, ένταση και τους ττάππους ψηλά. Κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του ποδοσφαιριστή γιατί μπορεί να κοπεί το πόδι, μπορεί να σπάσει, μπορεί οτιδήποτε. Για αυτό και ο κανονισμός στο άρθρο 12 είναι σαφέστατος σε ότι αφορά σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο. Ο διαιτητής με καθαρό οπτικό πεδίο και εξαιρετική τοποθέτηση. Όταν ένας διαιτητής, ο οποίος έχει το σήμα της FIFA, δεν κερδίζει αυτές τις φάσεις, τότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να είναι περήφανος που έχει το σήμα της FIFA. Αυτή η κόκκινη ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη και το κυριότερο και μεγαλύτερο λάθος ήταν του VARίστα, ο οποίος το βλέπει και το ξαναβλέπει. Ο VARίστας είναι αδικαιολόγητος. Δεν μπορείς τίποτα να πεις και αυτός ο VARίστας, ο Μενέλαος Αντωνίου δημιουργεί προκατάληψη προς το άτομο του με αυτές τις ενέργειες. Πέρσι στο παιχνίδι με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», το ίδιο δίδυμο με αντίθετους ρόλους πήραν την απόφαση να αποβάλουν στον Στεπίνσκι για παρόμοια φάση. Στο Δασάκι δεν εφάρμοσαν τον νόμο του παιχνιδιού ούτε και τον ερμήνευσαν καθόλου.

Στο 52ο λεπτό δεν υπάρχει χέρι-πέναλτι. Η μπάλα κτυπά αριστερό στο πλευρό και μετά στο χέρι. Είναι ο λεγόμενος εξοστρακισμός.

Στο 79ο λεπτό είναι η φάση του πέναλτι που κέρδισε η ΟΜΟΝΟΙΑ. Βλέπετε τη θέση του διαιτητή; Είναι εξαιρετική η θέση του διαιτητή, όπως και το οπτικό του πεδίο. Πώς δεν έχει δει αυτήν την παράβαση; Και να αναγκάζεται ο VARίστας να του πει να πάει να δει τη φάση. Κύριε διαιτητά είσαι εκεί και βλέπεις τη φάση, με εξαιρετικό οπτικό πεδίο και απόσταση και δεν μπορείς να σφυρίξεις μία παράβαση και ένα πέναλτι που είναι ξεκάθαρο; Έκανε on field review και μετά το έδωσε, αλλά το σημαντικό και το καθαρό λάθος το έκανε. Αυτός χάνει, όχι κανείς άλλος.

Στο 87ο λεπτό είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Οφόρι. Είναι σωστή η δεύτερη κίτρινη, δεν συζητείται. Αλλά φτάσαμε στο 87ο λεπτό για να δεχθεί τη δεύτερη κίτρινη. Ο Οφόρι που έκανε τόσα φάουλ ριψοκίνδυνα.

Πάμε στην αξιολόγηση του διαιτητή στο ΕΘΝΙΚΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ. Εδώ ένας σωστός παρατηρητής θα πρέπει να πάει μέσα και να του πει αυτά που έχει δει. Και μετά να κάνει το referee observe report. Ο διαιτητής είχε μία απογοητευτική διαιτησία, δεν εφάρμοσε και δεν ερμήνευσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού. Με δύο σημαντικά και μεγάλα λάθη. Στο 38ο λεπτό στην καθαρή κόκκινη του παίκτη του Εθνικού, στο σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο και στο 79ο λεπτό το καθαρό πέναλτι υπέρ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μπροστά στα μάτια του. Δεν το σφύριξε και το έδωσε μετά στο on field review. Εδώ θέλω να τονίσω ότι για τη φάση της κόκκινης έχει μεγάλη ευθύνη και ο VARίστας, ο οποίος σε ένα ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή δεν του εισηγήθηκε να πάει να το δει σε on field review. Ο διαιτητής είχε μία κάκιστη διαχείριση όσον αφορά στην πρόληψη που είναι πολύ σημαντική, αλλά και τη διαχείριση του παιχνιδιού. Με δύο γεμάτες κίτρινες χαμένες. Έδειξε τα έχει χαμένα ο διαιτητής, όπου τα εύκολα σφυρίγματά σε φάουλ, τα οποία ήταν αρκετά. Όσον αφορά στο πλεονέκτημα ήταν και εδώ αδύνατος. Ήταν μία κακή προσωπικότητα του διαιτητή, έδειξε να μην είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Δεν ήταν διαβασμένος γιατί αν έκανε σωστά το διάβασμα του παιχνιδιού δεν θα έχανε αυτές τις φάσεις. Βαθμός 7.2 που σημαίνει μία απογοητευτική διαιτησία με δύο σημαντικά λάθη και δύο χαμένες κίτρινες κάρτες. Κάτω από τις προσδοκίες όπως το γράφει στις οδηγίες η UEFA. Οι συνέπειες είναι ότι πρέπει να τιμωρηθεί με αγωνιστικές. Ο διαιτητής έδειξε ότι είναι αδύνατος. Πρέπει να κάτσει 6-7 αγωνιστικές. Να νιώσει δηλαδή ότι έκανε λάθος στο παιχνίδι. Αν τιμωρηθεί με μία αγωνιστική ή στην επόμενη αγωνιστική δηλωθεί 4ος σημαίνει τον επιβραβεύεις.

Η αξιολόγηση του VARιστα είναι 7.00. Χάνει 0.1 γιατί δεν εισηγήθηκε σωστά στο 38ο λεπτό του διαιτητή να κάνει on field review για την κόκκινη κάρτα. Κερδίζει 0.1 γιατί στο 79ο λεπτό σωστά του είπε να πάει να δει τη φάση με το χέρι και το πέναλτι και πάει στο 7.00.

ΑΠΟΕΛ – ΠΑΦΟΣ: Στο 27’ έχουμε μία γεμάτη κίτρινη κάρτα που ο διαιτητής την έχασε και δεν την έδειξε. Ήταν στον αριθμό 26, τον Σούνιτς της Πάφου FC, ο οποίος όχι μόνο τράβηξε και κλώτσησε αλλά διαμαρτύρεται κιόλας. Όταν υπάρχουν διαμαρτυρίες δεν πρέπει αν τις ανέχεται ο διαιτητής. Πρέπει να δείχνει ότι είναι η προσωπικότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 56’ το διεκδικεί πέναλτι αλλά δεν υπάρχει. Ο Κόρμπου πέφτει από μόνος του για να κερδίσει πέναλτι. Το βλέπουμε ξανά και ξανά. Από τον τρόπο που πέφτει μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.

Όσο αφορά την αξιολόγηση, ο διαιτητής είχε να διαιτητεύσει ένα δύσκολο αγώνα και έχει σημασία αυτό. Στη βαθμολογία ο δύσκολο αγώνας ξεκινά από το 8,5 και ο εύκολος αγώνα από το 8,4. Είχε μια καλή απόδοση εφαρμόζοντας και ερμηνεύοντας σωστά τον τρόπο του παιχνιδιού. Καλή φυσικά κατάσταση είχε ο διαιτητής, καλές τοποθετήσεις και καλή προσωπικότητα. Στον πειθαρχικό έλεγχο έχασε μια κίτρινη όπως αναφέραμε άρα από το 8,5 κατεβαίνει στο 8,4. Μια καλή και αναμενόμενη απόδοση και στο VAR ένα 7 γιατί δεν χρειάστηκε να επέμβει σε οτιδήποτε.

ΑΕΚ – ΑΕΛ: Στο 49’ είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα και σωστά ο διαιτητής τη δείχνει. Γεμάτη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα είναι σημασίας και πρέπει να είναι γεμάτη για να δείχνετε. Πάει με ταχύτητα και τον πατά δυνατά με ένταση. Είναι στο πέλμα. Δεν είναι κόκκινη απευθείας, γι’ αυτό είναι δεύτερη κίτρινη που σωστά τη δείχνει.

Στην αξιολόγηση, διαιτητής ήταν ο Αθανασίου Κυριάκος και VAR ο Κώστα Ροβέρτος. Είχε μια καλή απόδοση και στον έλεγχο του παιχνιδιού. Έκανε σωστή διαχείριση αλλά και σωστή πρόληψη, αναγνώριζε τα φαούλ, ήταν σωστός στην έναρξη και την επανέναρξη κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Σωστός στο πλεονέκτημα και τον πειθαρχικό τομεά, είχε καλή φυσική κατάσταση και καλή προσωπικότητα. Βαθμός 8,5 σε ένα δύσκολο παιχνίδι με καλή απόδοση και στο VAR 7 γιατί δεν χρειάστηκε να επέμβει σε οτιδήποτε.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – ΑΡΗΣ: Στο 37΄ο Μοντνόρ παίζει ριψοκίνδυνα και δεν διεκδικεί μπάλα. Καθυστερημένο ριψοκίνδυνο παίξιμο. Ο διαιτητής έχασε τη μπάλα, αρκέστηκε μόνο με σφύριγμα και να περπατάει στο κέντρο του γηπέδου. Ο διαιτητής με απάθεια προχωρά στο κέντρο του γηπέδου. Είναι ο Τεχράνι Ανδρέας και VARίστας ο Χριστοδούλου Ιωάννης. Απαθής, έπρεπε να τρέξει και να κάνει την παρατήρηση με δυναμική για να γεμίσει τον κόσμο και τους παίκτες. Όταν δείξεις απάθεια ο παίκτης θα σε εκμεταλλευτεί.

Στο 48’, κοιτάξετε κάρτα που χάνει ο διαιτητής εδώ. Ο αριθμός 24 κάνει τακτικό φάουλ, κράτημα και με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής χάνει πάλι αυτή τη γεμάτη μπάλα. Δεν είναι κάρτα αυτή να τη χάσει ένας διαιτητής.

Στο 61’ σημειώνει γκολ ο Άρης αλλά είναι offside, μας το δείχνουν οι γραμμές και σωστά ακυρώθηκε το γκολ.

Στο 90’+9 βλέπουμε ότι ο διαιτητής δεν κάνει πάσα προς τα πίσω, προσπαθεί να κοντρολάρει τη μπάλα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η πάσα προς τα πίσω για να δώσει έμμεσο ο διαιτητής και ειδικά όταν είναι η μπάλα στον αέρα. Φαίνεται ότι ο διαιτητής πάει να σταματήσει τη μπάλα, είναι απόκρουση και όχι πάσα.

Στην αξιολόγηση, είχε να διαιτητεύσει ένα κανονικό αγώνα, εφάρμοσε και ερμήνευσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού πλην του πειθαρχικού ελέγχου όπου χρειάζεται βελτίωση χάνοντας δύο μεγάλες κίτρινες κάρτες. Σχετικά καλή προσωπικότητα διότι έχασε αυτές τις κάρτες. Σωστός στην έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού και φυσική κατάσταση. Βαθμός 8,2. Μια ικανοποιητική διαιτησία με μικρά σημεία για βελτίωση. Στο VAR 7 γιατί δεν χρειάστηκε να επέμβει σε οτιδήποτε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Στο 50’ ο διαιτητής έχασε αυτή τη γεμάτη κίτρινη κάρτα. Παρατεταμένο τράβηγμα από τον Τάντι προς τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Ο 4ος διαιτητής είναι στο πεδίο δράσης και έπρεπε να το αναφέρει στον διαιτητή για κίτρινη κάρτα. Δεν είναι υποσχόμενη επιθετική προσπάθεια είναι όμως παρατεταμένο τράβηγμα που δείχνει σκοπιμότητα. Είναι καθαρή η κάρτα που έχασε ο διαιτητής.

Στο 89’ υπάρχει ένα πέναλτι καθαρό. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού χρησιμοποιεί την αγώνα του ως εργαλείο στο πρόσωπο του αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Ήταν μια ξεκάθαρη φάση, ο διαιτητής μπορούσε να το δει, το έχασε και ο VARίστας σωστά τον κάλεσε για να το δει και μετά το σφύριξε. Όταν δώσεις πέναλτι δεν χρειάζεται να δώσεις κάρτα, αν ήταν εκτός περιοχής ναι.

Στην αξιολόγηση, σε έναν κανονικό αγώνα, εφάρμοσε τους νόμους του παιχνιδιού πλην το 89’ όπου έχασε τη φάση και δεν σφύριξε παράβαση πέναλτι για παράνομη χρήση χεριού υπέρ της Ανόρθωσης. Το είδε μετά από εισήγηση του VARίστα και το έδωσε. Σημαντικό καθαρό λάθος, επίσης έχασε και μία κίτρινη κάρτα της Ανόρθωσης στο 50’. Είχε καλή φυσική κατάσταση και σχετικά καλή προσωπικότητα. Σωστή πρόληψη και σωστή διαχείριση. Αναγνώριζε τα φάουλ και ήταν σωστός σε έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού. Βαθμός 7,9, ένα σημαντικό και καθαρό λάθος και μία χαμένη κίτρινη κάρτα. Στο VAR 8 γιατί σωστά εισηγήθηκε στον διαιτητή on field review στο 89’ στη φάση του πέναλτι που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Κερδίζει +1 από το 7 και πάει στο 8.

ΑΠΟΛΛΩΝ – ΚΡΑΣΑΒΑ: Στο 55’ υπάρχει μία σύρραξη. Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα συνεχίζει να παίζει ενώ υπάρχει παίκτης της Κρασάβα κάτω στο έδαφος και ακολούθησε σύρραξη. Εδώ ο διαιτητής άρχισε να κάνει σωστή διαχείριση, αφήνοντας τους παίκτες και αλληλοσπρώχνονταν και μετά αναγκάστηκε, σωστά φυσικά, να δείξει τρεις κίτρινες κάρτες, 2 για μία ομάδα, εκ των οποίων η μία στον πάγκο και από μία σε κάθε ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι και ο κανόνας εδώ αλλά άργησε να κάνει διαχείριση. Ήταν λίγος και αδύνατος στη διαχείριση.

Στο 76’, ο διαιτητής εδώ έπρεπε να δείξει μια γεματή κίτρινη κάρτα στον Τρούγιτς της Κρασάβα για παράνομη χρήση χεριού. Δεν την έδειξε, την έχασε. Ήταν εκεί αλλά την έχασε. Αυτά πρέπει να τιμωρούνται. Δεν ήταν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του. Είχε πολλά νεύρα. Ήταν αλλού ο νους του

Στο 79’ δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Αυτά είναι ανεπαίσθητες επαφές. Αλίμονο αν δίνονταν τέτοια πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα. Σωστά άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής και σωστά δεν παρενεύει το VAR, αυτές οι επαφές δεν είναι παραβάσεις. Δεν είναι όλες οι επαφές παραβάσεις, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε επαφή είναι παράβαση. Αυτά δεν σφυρίζονται πέναλτι.

Στο 82’, αυτή η φάση ήταν ξεκάθαρη για τον διαιτητή για να σφυρίξει πέναλτι αλλά αφού δεν ήταν στο παιχνίδι ο διαιτητής και δεν ήταν συγκεντρωμένος. Δείτε πως παίζει τη μπάλα με το χέρι ο παίκτης, ανοιχτό σε επέκταση του όγκου σώματος. Σκόπιμα παίζει τη μπάλα ο ποδοσφαιριστής της Κρασάβα. Είναι ξεκάθαρο το πέναλτι και ο διαιτητής είναι κοντά. Δεν το βλέπει και το χάνει. Διερωτάσαι καμιά φορά. Είναι πολύ κοντά του, ξεκάθαρο οπτικό πεδίο. Κάνει κίνηση και παίζει τη μπάλα, τι θέλει άλλο; Δεν το έδωσε. On field review, σωστά τον φώναξε ο VARίστας. Μετά καληνύχτα, το έδωσε. Όταν χάνω τέτοιες φάσεις σαν διαιτητής…

Στην αξιολόγηση, διαιτητής ο Χριστοφόρου Μάριος και VARίστας ο Κώστα Ροβέρτος. Διαιτητής σε κανονικό αγώνα σε βαθμό δυσκολίας. Δεν είχε καλή απόδοση, χάνοντας μια σημαντική φάση πέναλτι στο 82’, εύκολη φάση για να δωθεί χέρι-πέναλτι και το διόρθωσε μέσω VAR. Eπίσης, το διόρθωση γιατί άλλες φορές όπως απέδειξε στο παρελθόν δεν δεχόταν τις εισηγήσεις. Χαμήλωσε τους τόνους. Έχασε μια γεμάτη κάρτα στο 76΄πάνω στον Τρούγιτς του Ύψωνα. Πρόσθεσε υπερβολικό χρόνο στο 2ο ημίχρονο με βάση το τι είδα. 8 λεπτά ήταν ενώ έβαλε 11. Στη διαχείριση δεν ήταν σωστός με πολλά νεύρα και χωρίς συγκέντρωση. Δεν μπορεί ένας διαιτητής ποτέ του να πάει και να κουνά το χέρι του έτσι απειλητικά προς τον ποδοσφαιριστή. Εξωτερική εικόνα άσχημη και στους ποδοσφαιριστές και στους παράγοντες και στους προπονητές και στον κόσμο. Θέλει βελτίωση και όλα αυτά λόγω της κακής πρόληψης που έκανε. 7,8 μια όχι καλή βαθμολογία.

ΑΚΡΙΤΑΣ – ΕΝΠ: Εδώ οι διαιτητές πήγαν καλά. Διαιτητής ο Χρίστου Κωνσταντίνος ο οποίος ήρθε από πέρσι αλλά δεν έκανε πολλά παιχνίδια. VARίστας ο Σολωμού Δημήτρης. Σε κανονικό αγώνα σε βαθμό δυσκολίας είχε καλή απόδοση. Δεν υπήρχε σημαντική φάση για να διαχειριστεί. Είχε έλεγχο του παιχνιδιού. Εφάρμοσε και ερμήνευσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού. Σωστός στη διαχείριση του αγώνα, αναγνώριζε σωστά τα φάουλ κτλ. Σωστός στο πλεονέκτημα, διαχειρίστηκε σωστά τον πειθαρχικό έλεγχο. Βαθμός 8,4 μια καλή απόδοση που αφορά τον κανονικό αγώνα. Ο ψηλότερος βαθμός που μπορείς να πάρεις.