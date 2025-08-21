Ο Φελλάς στο Λεμεσιανό ντέρμπι – Όλοι οι ορισμοί της 1ης αγωνιστικής!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025 – 2026, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Σάββατο, 23.08.2025 / 19:00
ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
Σάββατο, 23.08.2025 / 20:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Λάμπρου Λάμπρος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Κυριακή, 24.08.2025 / 19:00
ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας
Στάδιο: Εθνικού Άχνας
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Γεωργίου Παύλος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Κυριακή, 24.08.2025 / 20:00
FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α’ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος
Β’ Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης