Αποφεύγει το χειρουργείο, αλλά χάνει το υπόλοιπο του 2025 ο Λουκάκου!

Δημοσιευτηκε:

Αποφεύγει το χειρουργείο, αλλά χάνει το υπόλοιπο του 2025 ο Λουκάκου!

Ο Ρομέλου Λουκάκου μετά τον τραυματισμό του στην φιλική αναμέτρηση της Νάπολι με τον Ολυμπιακό, δεν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με απόφαση του ιατρικού επιτελείου.

Ο Ρομέλου Λουκάκου στάθηκε άτυχος στην φιλική αναμέτρηση της Νάπολι με τον Ολυμπιακό, καθώς υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, που έπειτα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι σοβαρή ρήξη του ορθού μηριαίου μυός στο αριστερό του πόδι.

Ο Λουκάκου έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε να μην υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος απουσίας του δεν θα είναι μικρός, καθώς υπολογίζεται σε τουλάχιστον τρεις με τέσσερις μήνες και το σενάριο να επιστρέψει με το ξεκίνημα του 2026 είναι το πιο πιθανό.

ΔΙΕΘΝΗ

