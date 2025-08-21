Πρεμιέρα με γεμάτο πέταλο για τους Απολλωνίστες!

Εισιτήρια… τέλος! Sold out οι «κυανόλευκοι» στο Αλφαμέγα!

Όπως αναμενόταν, οι φίλοι του Απόλλωνα εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

«Ενημερώνουμε τους φίλους της ομάδας μας ότι τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Άρη έχουν εξαντληθεί!Ευχαριστούμε για την υποστήριξη! »