Λοϊζίδης για τη νέα σεζόν και για την Κάρτα Φιλάθλου

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, απηύθυνε μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στέλνοντας μηνύματα ευθύνης, συνεργασίας αλλά και ξεκάθαρες τοποθετήσεις για φλέγοντα ζητήματα.

«Η έναρξη κάθε νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι συλλογική υπόθεση που απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πάνω απ’ όλα αλληλοκατανόηση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων και η πρόοδος του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, εργαστήκαμε μεθοδικά για να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα ζητήματα. Θέσαμε τις βάσεις για μια χρονιά που ευελπιστούμε να είναι καλύτερη από κάθε προηγούμενη. Το ποδόσφαιρό μας χρειάζεται συνεχή βελτίωση και αυτό διεκδικούμε καθημερινά.

Το ζήτημα της Κάρτας Φιλάθλου δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Σωματεία και φίλαθλοι έχουν εκφράσει δικαιολογημένη ανησυχία. Αναμένουμε από την Πολιτεία, ακόμη και την ύστατη στιγμή, να δώσει λύσεις που θα διασφαλίσουν την παρουσία του κόσμου στα γήπεδα. Οι φίλαθλοι είναι η ψυχή του ποδοσφαίρου και χωρίς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανταγωνισμός ούτε εξέλιξη.

Η ποιότητα του κυπριακού ποδοσφαίρου έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός το αποδεικνύει καθώς τα σωματεία ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη με τις προσπάθειές τους, σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, όλοι μαζί, Ομοσπονδία, σωματεία, φίλαθλοι και Πολιτεία, μοιραζόμαστε τη συλλογική ευθύνη να στηρίξουμε το άθλημα με πράξεις, αλληλοσεβασμό και συνεργασία.

Έτσι θα αναδεικνύεται νικητής το ίδιο το ποδόσφαιρο και κάθε αγωνιστική θα επιβραβεύεται η ομάδα που αποδεικνύει την αξία της στο γήπεδο.

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλές επιτυχίες. Ιδιαίτερες ευχές απευθύνω προς τις ομάδες μας που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκπροσωπώντας την Κύπρο και το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Καλή αρχή»

