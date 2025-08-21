Ένταση ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και την αστυνομία στο Βέλγιο
Ένταση επικράτησε ανάμεσα στην αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ που είναι στο Βέλγιο για το ματς με την Άντερλεχτ, με τις μαρτυρίες να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση από τις τοπικές αρχές.
Παρατράγουδα στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν το Άντερλεχτ-ΑΕΚ!
Στους δρόμους της πόλης επικράτησε ένταση ανάμεσα στην αστυνομία και κάποιους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων» (περίπου 70 άτομα). Οι φίλοι της Ένωσης φώναζαν συνθήματα και προσπάθησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία Grand Plus, ενώ υπήρξε προειδοποίηση για να μην το κάνουν.