ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένταση ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και την αστυνομία στο Βέλγιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ένταση ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και την αστυνομία στο Βέλγιο

Ένταση επικράτησε ανάμεσα στην αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ που είναι στο Βέλγιο για το ματς με την Άντερλεχτ, με τις μαρτυρίες να κάνουν λόγο για απρόκλητη επίθεση από τις τοπικές αρχές.

Παρατράγουδα στις Βρυξέλλες λίγες ώρες πριν το Άντερλεχτ-ΑΕΚ!

Στους δρόμους της πόλης επικράτησε ένταση ανάμεσα στην αστυνομία και κάποιους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων» (περίπου 70 άτομα). Οι φίλοι της Ένωσης φώναζαν συνθήματα και προσπάθησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία Grand Plus, ενώ υπήρξε προειδοποίηση για να μην το κάνουν.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Απέρριψε πρόταση του ΑΠΟΕΛ ο Βέρντε, παρά τις προσωπικές προσπάθειες του προέδρου»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων σε Europa & Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ξένους διαιτητές και τα φετινά ντέρμπι στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Με τη βούλα... «περιστέρια» Πολυκάρπου και Ευθυμίου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε «χρυσή» χορηγία και από Smart Assets η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Πρεμιέρα με γεμάτο πέταλο για τους Απολλωνίστες!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λοϊζίδης για τη νέα σεζόν και για την Κάρτα Φιλάθλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεγάλη απουσία για τη Λίβερπουλ ενόψει Νιούκαστλ: «Επιστρατεύεται ξανά ο Τζο Γκόμες!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένταση ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και την αστυνομία στο Βέλγιο

Ελλάδα

|

Category image

Gold Sponsor της ΑΕΛ η Cowin

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Φελλάς στο Λεμεσιανό ντέρμπι – Όλοι οι ορισμοί της 1ης αγωνιστικής!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μήνυμα Λοϊζίδη στους Ομοσπονδιακούς: «Ώρα για αλλαγή νοοτροπίας και νίκες»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Σουάρες έστειλε στα ημιτελικά του League Cup την Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει ακάθεκτη η Νότιγχαμ: Ενδιαφέρεται και για τον Μάτι Κας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λάρισα γυρίζει σελίδα. Και αυτή η σελίδα έχει τίτλο: ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη