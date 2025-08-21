Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της CyprusLeague by Stoiximan περιόδου 2025 – 2026, καθορίστηκε ως ακολούθως:
Παρασκευή 29.08.2025
19:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΕΝ Παραλιμνίου
20:00 Απόλλων - Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ
Σάββατο 30.08.2025
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Άρης
19:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωση
Κυριακή 31.08.2025
19:00 Εθνικός Άχνας - Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ
20:00 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC
Μετά την 2η αγωνιστική θα ακολουθήσει διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών μας ομάδων.