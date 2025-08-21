Συνεχίζει ακάθεκτη η Νότιγχαμ: Ενδιαφέρεται και για τον Μάτι Κας

Μπορεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντος να είχε παράπονα από τον καλοκαιρινό μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας του, πλέον όμως δεν προλαβαίνει τους νέους παίκτες που έρχονται στο κλαμπ.

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών η Νότιγχαμ έχει ανακοινώσει τους Νταν Εντόι, Αρνάουντ Καλιμουεντό, Τζέιμς ΜακΑτί και Ομάρι Χάτσινσον, ενώ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ντούγκλας Λουίζ από τη Γιουβέντους.

Όμως δείχνει αχόρταγη και σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί ενδιαφέρεται και για τον Μάτι Κας της Άστον Βίλα.

Ο Νούνο θέλει να ενισχύσει την ομάδα του, στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Πολωνός δείχνει να είναι μία εξαιρετική περίπτωση που η Νότιγχαμ δεν έχει σκοπό να την αφήσει να πάει χαμένη.

