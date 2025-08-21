ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Λάρισα γυρίζει σελίδα. Και αυτή η σελίδα έχει τίτλο: ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Λάρισα γυρίζει σελίδα. Και αυτή η σελίδα έχει τίτλο: ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET!

Η ιστορική ΑΕΛ, μία από τις πιο αγαπημένες και παραδοσιακές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, επιστρέφει στα σαλόνια της Super League με νέο όνομα και φρέσκια δυναμική. Από τη νέα αγωνιστική σεζόν, η ομάδα θα αγωνίζεται με το όνομα ΑΕΛ NOVIBET, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή γεμάτη προσδοκίες, στόχους και σεβασμό στην πλούσια ιστορία της.

Η μετονομασία της ομάδας έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της στρατηγικής συνεργασίας με τη Novibet, που από την προηγούμενη χρονιά αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ΠΑΕ. Μια συνεργασία που ξεπερνά τα στενά όρια του γηπέδου και στοχεύει να χτίσει ξανά τη γέφυρα με τους χιλιάδες φίλους της ομάδας, που όλα αυτά τα χρόνια έμειναν πιστοί στα ιδανικά, τις αξίες και το πάθος της ΑΕΛ.

Η νέα σεζόν σηματοδοτεί και την επιστροφή της ομάδας στη Super League, μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας. Με ανανεωμένο ρόστερ, οργανωμένο πλάνο και φόντο μια συνεργασία που φέρνει οικονομική και εμπορική σταθερότητα, το αλογάκι που πλέον ακούει στο όνομα ΑΕΛ NOVIBET κοιτάζει πλέον το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Με παρακαταθήκη το Πρωτάθλημα του 1988, το Κύπελλο του 1985 και μια μοναδική ποδοσφαιρική κουλτούρα που χτίστηκε από γενιά σε γενιά, η ομάδα θέλει να ανταποδώσει στο κοινό της όλη την αγάπη που εισέπραξε ακόμη και στα δύσκολα. Η μετονομασία δεν είναι απλώς αλλαγή ονόματος αλλά συμβολική δήλωση νέας αρχής, νέας ενέργειας και νέας φιλοσοφίας.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ και... περιμένει την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει με Ντε Γιόνγκ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη