ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη απουσία για τη Λίβερπουλ ενόψει Νιούκαστλ: «Επιστρατεύεται ξανά ο Τζο Γκόμες!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεγάλη απουσία για τη Λίβερπουλ ενόψει Νιούκαστλ: «Επιστρατεύεται ξανά ο Τζο Γκόμες!»

Μία πιθανή απουσία και ένα ζήτημα τραυματισμού, που δεν είναι σοβαρό, έχουν κάνει την εμφάνισή τους για τη Λίβερπουλ τις τελευταίες ώρες. Πονάει ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ, δίνει «μάχη» για να προλάβει τη Νιούκαστλ, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες η συμμετοχή του. Αν κριθεί ανέτοιμος, θα «επιστρατευτεί» ο Τζο Γκόμες.

Ένα σημαντικό πρόβλημα φαίνεται πως έχει κάνει την εμφάνισή του για τη Λίβερπουλ τις τελευταίες ώρες, με αγγλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ είναι ιδιαίτερα πιθανό να μην αγωνιστεί στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League!

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο νέος μπακ των «κόκκινων» αισθάνεται ενοχλήσεις στον οπίσθιο μοιριαίο και ως εκ τούτου, δίνει… αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει να είναι έτοιμος για το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και τη «μονομαχία» κόντρα στη Νιούκαστλ.

Αν αυτό δεν στεφθεί από επιτυχία, τότε όλα δείχνουν πως θα «επιστρατευτεί» ξανά ο Τζο Γκόμες, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στη συνάντηση με την Μπόρνμουθ, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μικρότερες οι πιθανότητες να καλύψει το κενό του Φρίμπονγκ ο Έντο, καθώς η παρουσία του στο δεξί άκρο της άμυνας για μερικά λεπτά στο «Άνφιλντ», το βράδυ της Παρασκευής (15/08), δεν κρίθηκε θετική.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Απέρριψε πρόταση του ΑΠΟΕΛ ο Βέρντε, παρά τις προσωπικές προσπάθειες του προέδρου»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων σε Europa & Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ξένους διαιτητές και τα φετινά ντέρμπι στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Με τη βούλα... «περιστέρια» Πολυκάρπου και Ευθυμίου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε «χρυσή» χορηγία και από Smart Assets η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Πρεμιέρα με γεμάτο πέταλο για τους Απολλωνίστες!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λοϊζίδης για τη νέα σεζόν και για την Κάρτα Φιλάθλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεγάλη απουσία για τη Λίβερπουλ ενόψει Νιούκαστλ: «Επιστρατεύεται ξανά ο Τζο Γκόμες!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένταση ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και την αστυνομία στο Βέλγιο

Ελλάδα

|

Category image

Gold Sponsor της ΑΕΛ η Cowin

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Φελλάς στο Λεμεσιανό ντέρμπι – Όλοι οι ορισμοί της 1ης αγωνιστικής!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μήνυμα Λοϊζίδη στους Ομοσπονδιακούς: «Ώρα για αλλαγή νοοτροπίας και νίκες»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Σουάρες έστειλε στα ημιτελικά του League Cup την Ίντερ Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει ακάθεκτη η Νότιγχαμ: Ενδιαφέρεται και για τον Μάτι Κας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λάρισα γυρίζει σελίδα. Και αυτή η σελίδα έχει τίτλο: ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη