Μεγάλη απουσία για τη Λίβερπουλ ενόψει Νιούκαστλ: «Επιστρατεύεται ξανά ο Τζο Γκόμες!»

Μία πιθανή απουσία και ένα ζήτημα τραυματισμού, που δεν είναι σοβαρό, έχουν κάνει την εμφάνισή τους για τη Λίβερπουλ τις τελευταίες ώρες. Πονάει ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ, δίνει «μάχη» για να προλάβει τη Νιούκαστλ, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες η συμμετοχή του. Αν κριθεί ανέτοιμος, θα «επιστρατευτεί» ο Τζο Γκόμες.

Ένα σημαντικό πρόβλημα φαίνεται πως έχει κάνει την εμφάνισή του για τη Λίβερπουλ τις τελευταίες ώρες, με αγγλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ είναι ιδιαίτερα πιθανό να μην αγωνιστεί στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League!

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο νέος μπακ των «κόκκινων» αισθάνεται ενοχλήσεις στον οπίσθιο μοιριαίο και ως εκ τούτου, δίνει… αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει να είναι έτοιμος για το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και τη «μονομαχία» κόντρα στη Νιούκαστλ.

Αν αυτό δεν στεφθεί από επιτυχία, τότε όλα δείχνουν πως θα «επιστρατευτεί» ξανά ο Τζο Γκόμες, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στη συνάντηση με την Μπόρνμουθ, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μικρότερες οι πιθανότητες να καλύψει το κενό του Φρίμπονγκ ο Έντο, καθώς η παρουσία του στο δεξί άκρο της άμυνας για μερικά λεπτά στο «Άνφιλντ», το βράδυ της Παρασκευής (15/08), δεν κρίθηκε θετική.

[🟢] NEW: Jeremie Frimpong is in a race against time to be passed fit for Liverpool’s trip to Monday after feeling discomfort in his hamstring.



[@LewisSteele_] pic.twitter.com/3zNC28qoGJ — Anfield Sector (@AnfieldSector) August 21, 2025

england365.gr