Αποχαιρετάει την Τσέλσι και την Premier League o Βέιγκα

Όπως αναμενόταν ο Ρενάτο Βέιγκα αποχαιρετάει την Τσέλσι και υπογράφει με τη Βιγιαρεάλ για να συνεχίσει την καριέρα του στην La Liga.

Η Τσέλσι συμφώνησε να πουλήσει τον αμυντικό Ρενάτο Βέιγκα στη Βιγιαρεάλ για ποσό που φτάνει τα 26 εκατ. λίρες, ανεβάζοντας τις συνολικές πωλήσεις παικτών για τους «Μπλε» αυτό το καλοκαίρι σε πάνω από 250 εκατ. λίρες.

Ο 22χρονος Βέιγκα αναμένεται να υπογράψει επταετές συμβόλαιο και να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις στην Ισπανία την Πέμπτη, μετά την αποδοχή από τη Βιγιαρεάλ να πληρώσει ποσό κοντά στο ρεκόρ μεταγραφής της.

Ο διεθνής με την Πορτογαλία θεωρήθηκε περιττός από τον προπονητή Έντσο Μαρέσκα και προπονούνταν με την αποκαλούμενη «ομάδα–βόμβα» – μια ομάδα έμπειρων παικτών εκτός της πρώτης ομάδας – έχοντας ζητήσει να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός αντί για αριστερός μπακ στα μέσα της περσινής σεζόν.

Η Τσέλσι θα αποκομίσει σημαντικό κέρδος από τον Βέιγκα, ο οποίος αγωνίστηκε 18 φορές με τη φανέλα του συλλόγου αφότου αποκτήθηκε από τη Βασιλεία το 2024 με 12 εκατ. λίρες.

Ο Βέιγκα πέρασε μέρος της σεζόν δανεικός στη Γιουβέντους, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε δείξει ενδιαφέρον νωρίτερα στο τρέχον μεταγραφικό παράθυρο.

Η μεταγραφή θα φέρει στη Τσέλσι περίπου 251,7 εκατ. λίρες από την πώληση 11 παικτών, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα 277 εκατ. λίρες που δαπανήθηκαν για την απόκτηση 9 νέων ποδοσφαιριστών σε ένα έντονο καλοκαίρι μεταγραφών.

Οι μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν η μετακίνηση του Νόνι Μαντουέκε στην Άρσεναλ για 48 εκατ. λίρες αρχικά, η συμφωνία του Ζοάο Φέλιξ με τη σαουδαραβική Αλ-Νασρ για ποσό που φτάνει τα 43,7 εκατ. λίρες και η μεταγραφή του Κίερναν Ντιούσμπουρι-Χολ στην Έβερτον για 28 εκατ. λίρες.

Η Τσέλσι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, καθώς και του μέσου της Λειψίας, Τσάβι Σίμονς, πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου την 1η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ο σύλλογος προσπαθεί να πουλήσει επιπλέον ποδοσφαιριστές, όπως τους Νικολάς Τζάκσον, Κρίστοφερ Ενκουνκού, Ραχίμ Στέρλινγκ, Μπεν Τσίλγουελ και Άξελ Ντισασί.

Διαβαστε ακομη