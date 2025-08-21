Gold Sponsor της ΑΕΛ η Cowin

Η ΑΕΛ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας της με την COWIN ως GOLD SPONSOR για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026.

Η COWIN, μια διεθνής εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με έδρα τη Λεμεσό, αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και τεχνογνωσία για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως Cybersecurity Consulting και Penetration Testing, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των επιχειρήσεων από τις διαρκώς εξελισσόμενες ψηφιακές απειλές.

«Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την COWIN για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που συνεχίζει να δείχνει στην ΑΕΛ.»