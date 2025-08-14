Προς διαζύγιο με Ανόρθωση και νέα ποδοσφαιρική στέγη για Σπόλιαριτς

Κοντά στην έξοδο του από το «Αντώνης Παπαδόπουλος» βρίσκεται ο Ματίας Σπόλιαρις. Ο 28χρονος μέσος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν αναμένεται να βρίσκεται στο ρόστερ της Ανόρθωσης τη νέα χρονιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροροφορίες, ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει δείξει η Freedom24 Krasava ENY, με τις συζητήσεις για την απόκτησή του να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επί του παρόντος, οι πιθανότητες να μετακομίσει ο διεθνής άσος στη νεοφώτιστη ομάδα είναι μεγάλες.