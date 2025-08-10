«Θύματα» οι νεαροί παίκτες

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αρχίζει ο ποδοσφαιρικός μαραθώνιος. Πέραν των ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη και είναι κάπως πιο προχωρημένες όσον αφορά το στάδιο ετοιμότητας, οι υπόλοιπες προσπαθούν να τελειοποιηθούν σε αυτό το κομμάτι.

Είναι όμως και η εποχή του ξεκαρταρίσματος, δηλαδή θα φύγουν κάποιοι με δανεισμούς ώστε να σμικρύνουν τα ρόστερ. Και όπως γίνεται συνήθως, «θύματα» πέφτουν οι νεαροί που αρχίζουν προετοιμασία με όνειρα, αλλά εκεί που περιμένουν την ευκαιρία, πάνε από εδώ και από εκεί με τη «δικαιολογία» να πάρουν αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους.

Κάποιοι το δέχονται και αρπάζουν την ευκαιρία, όμως άλλοι πέφτουν ψυχολογικά και σιγά- σιγά χάνονται από τον χάρτη. Το θέμα είναι πως ακόμη μία σεζόν, ελάχιστες ομάδες δείχνουν εμπιστοσύνη στα δικά τους παιδιά. Όσο και αν πουλάνε... υποσχέσεις με την έναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν. Ελάχιστοι είναι οι προπονητές που τολμάνε...

Χ.Χ