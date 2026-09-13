ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή άλλαξε ένοικο και η Πάφος FC κάνει... κουμάντο
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στη Cyprus League by Stoiximan με το πέρας έξι παιχνιδιών στην 3η αγωνιστική.
Η ΑΕΚ ήταν η μόνη που είχε το απόλυτο πριν την έναρξη της αγωνιστικής, όμως με το πέρας της 3ης στροφής του πρωταθλήματος, κουμάντο κάνει η Πάφος FC.
Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο πέρασε με διπλό από την «Αρένα» και με εφτά βαθμούς είναι πλέον στην 1η θέση. Μάλιστα είναι και η μοναδική που δεν έχει δεχθεί γκολ.
Άλλαξε... ένοικο λοιπόν η κορυφή και ήταν ξεκάθαρα η κερδισμένη της αγωνιστικής από τις ομάδες που... λιγουρεύονται τον τίτλο. Να σημειώσουμε πως για... δευτερόλεπτα θα είχε συγκάτοικο η Πάφος FC αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 90+4΄ την Ομόνοια 29ης Μαΐου στο χορταστικό 3-3 στο ΓΣΠ.
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 11/09
ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 2-1
Σάββατο 12/09
Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 2-1
Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αρ. 1-1
Ομόνοια - Απόλλων 0-0
ΑΕΚ - Πάφος FC 0-1
Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ 3-3
Δευτέρα 14/09
20:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγωνιστική)
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ Λάρνακας
20:00 Πάφος FC - ΑΕΛ
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση
19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια - E.Ν. Ύψωνα
19:00 Άρης -Καρμιώτισσα
20:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός