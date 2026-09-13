ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή άλλαξε ένοικο και η Πάφος FC κάνει... κουμάντο

Η ΑΕΚ ήταν η μόνη που είχε το απόλυτο πριν την έναρξη της αγωνιστικής, όμως με το πέρας της 3ης στροφής του πρωταθλήματος, κουμάντο κάνει η Πάφος FC.

Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο πέρασε με διπλό από την «Αρένα» και με εφτά βαθμούς είναι πλέον στην 1η θέση. Μάλιστα είναι και η μοναδική που δεν έχει δεχθεί γκολ.

Άλλαξε... ένοικο λοιπόν η κορυφή και ήταν ξεκάθαρα η κερδισμένη της αγωνιστικής από τις ομάδες που... λιγουρεύονται τον τίτλο. Να σημειώσουμε πως για... δευτερόλεπτα θα είχε συγκάτοικο η Πάφος FC αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 90+4΄ την Ομόνοια 29ης Μαΐου στο χορταστικό 3-3 στο ΓΣΠ.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 11/09

ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 2-1

Σάββατο 12/09

Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 2-1

Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αρ. 1-1

Ομόνοια - Απόλλων 0-0

ΑΕΚ - Πάφος FC 0-1

Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ 3-3

Δευτέρα 14/09

20:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγωνιστική)

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ Λάρνακας

20:00 Πάφος FC - ΑΕΛ

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια - E.Ν. Ύψωνα

19:00 Άρης -Καρμιώτισσα

20:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός