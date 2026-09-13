Κωστή: «Τα παιδιά δεν δέχονται να χάσουν»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή μετά την ισοπαλία της ομάδας του (3-3) με την Ομόνοια 29Μ.

«Είχαμε πει όλη τη βδομάδα ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τον βαθμό που κερδίσαμε στην Πάφο κι αυτό θα γινόταν μόνο με νίκη. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε, παρ' όλα αυτά είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα, τα παδιά έκαναν αυτά που ζήτησα και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για το ότι ενώ βρεθήκαμε δύο φορές πίσω στο σκορ είχαν την ψυχική δύναμη κι ανέτρεψαν το σκορ και δεν δέχονται να χάσουν. Αυτό δείχνει χαρακτήρα κι αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς. Το αρνητικό είναι ότι δεχόμαστε εύκολα γκολ, μας προβληματίζει και πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό για να το εξαλείψουμε. Όλα τα άλλα πρέπει να τα κρατήσουμε γιατί είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον».

«Η συγκομιδή δεν μας ικανοποιεί, αυτό είναι γεγονός. Στόχος μας ήταν με Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29Μ έξι βαθμοί. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε και να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς την επόμενη αγωνιστική».