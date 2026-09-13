Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (13/09)

Aπό Τζάκποτ σε Τζάκποτ.

Η αγωνία συνεχίζεται αφού ούτε στην κλήρωση της Κυριακής (13/09) βρέθηκε τυχερός στην 1η κατηγορία του ΤΖΟΚΕΡ που μοίραζε 8.000.000.

Έτσι λοιπόν την προσεχή Τρίτη (15/09), οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν 8.500.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 10, 22, 24, 30, 35 και ΤΖΟΚΕΡ το 13.

Να σημειωθεί πως βρέθηκαν τρεις τυχεροί στη 2η κατηγορία και οι οποίοι θα βάλουν στην τσέπη τους 100.000.