Stoiximan Super League ΠΑΕ Άρης: «Εύγε Λανουά, αρχίσανε τα "έργα"»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο.

Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στον Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Π.Α.Ο.Κ. για αντιαθλητικό του Ζαφείρη πάνω στον Ράτσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον γκολκίπερ μας πριν το πέναλτι.

Ετσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται...

Αρχίσανε τα «έργα»...».

sport-fm.gr