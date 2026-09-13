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Δεν το πίστευε ο Κάρικ: «Είναι εξωφρενικό, το γκολ της Σίτι ξεπερνά κάθε λογική»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μάικλ Κάρικ έψαχνε εξηγήσεις για το γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», χαρακτηρίζοντας ως εξωφρενική την απόφαση των διαιτητών.

Αν και πάλευε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίωρο του αγώνα, η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να φύγει αλώβητη από το «Ολντ Τράφορντ», αφού το γκολ του Χάαλαντ αρκούσε για να επικρατήσει 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την ίδια ώρα πάντως, οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και συγκεκριμένα από τη φάση του γκολ του Νορβηγού, η οποία σήκωσε μεγάλη κουβέντα στην Αγγλία. Ο σκόρερ Χάαλαντ άλλωστε μπορεί να μην ήταν εκτεθειμένος, όμως ο Έντσο Φερνάντες που έκανε κίνηση προς τη μπάλα ήταν μπροστά από την αντίπαλη άμυνα στη φάση του 0-1.

Σε επίσημη τοποθέτηση, η Premier League σημείωσε πως το VAR έκρινε πως ο εκτεθειμένος Αργεντινός «δεν έπαιξε τη μπάλα», σε μια εξήγηση ωστόσο που δεν κάλυψε καθόλου τον Μάικλ Κάρικ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε έκπληκτος από την κατοχύρωση του γκολ της Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που ξεπερνά κάθε λογική.

«Το να λες ότι ο Έντσο Φερνάντες δεν επηρεάζει τη φάση κυριολεκτικά ξεπερνά κάθε λογική» τόνισε αρχικά, συνεχίζοντας: «Είναι πραγματικά εξωφρενικό... Μου φαίνεται πραγματικά πολύ περίεργο το πώς ερμηνεύεται αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω όταν το είδα, και μετά η εξήγηση το έκανε ακόμα χειρότερο.

Ο τρόπος, επίσης, με τον οποίο χάραξαν τη γραμμή ήταν κάπως αμφιλεγόμενος. Είναι ανησυχητικό αν έτσι αντιλαμβάνονται οι αξιωματούχοι του αγώνα τη φάση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους διαιτητές να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Έτσι ερμηνεύονται οι κανονισμοί;» απόρησε αγανακτισμένος, σε δηλώσεις του στο «Sky Sports».

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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