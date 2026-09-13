Μπούις: «Νιώθω πάλι ότι χάσαμε δύο βαθμούς - Δείξαμε ποιοι είμαστε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας 29Μ Φάτζιο Μπούις μετά την ισοπαλία (3-3) με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ.

«Yπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα, θεωρώ ελέγχαμε 100% το πρώτο ημίχρονο, δεχθήκαμε γκολ στις καθυστερήσεις από το τίποτα, μας πείραξε κάπως αυτό. Βγήκαμε έξω στο δεύτερο, δυσκολευτήκαμε μέχρι το 60΄, ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός εκεί όμως δείξαμε πάλι ψυχή, γυρίσαμε το παιχνίδι, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε στο τέλος, νιώθω πάλι ότι χάσαμε δύο βαθμούς όπως την προηγούμενη βδομάδα. Δείξαμε ποιοι είμαστε, ότι έχουμε χαρακτήρα, δείχνουμε ότι το θέλουμε και θα είμαστε εδώ μέχρι το τέλος.

Αν μας έλεγαν σε τρία παιχνίδια θα πάρουμε 5 βαθμούς δεν θα λέγαμε όχι όμως όπως ήρθαν τα πράγματα είναι λίγοι».