Aπoφασισμένοι για τομές!

Αποφασισμένοι να πάρουν μέτρα είναι οι ιθύνοντες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αναφορικά με τους χειρισμούς των υποθέσεων που φτάνουν στον αθλητικό δικαστή, αλλά και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Οι πληροφορίες φέρουν τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, και τους συνεργάτες του, να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι με την κατάσταση και πρόθεσή τους είναι να προχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα σε συγκεκριμένες αποφάσεις και τομές.

Αυτές οι αποφάσεις αναμένεται να αφορούν τους θεσμούς τόσο του πειθαρχικού εισαγγελέα, όσο και του αθλητικού δικαστή.

Στόχος της ομοσπονδίας είναι με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος τον επόμενο Αύγουστο, να εμπεδωθεί και να κυριαρχεί το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ισονομίας ανάμεσα σε όλα τα σωματεία.

Οι ιθύνοντες του κυπριακού ποδοσφαίρου συζητούν διάφορα ενδεχόμενα, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.