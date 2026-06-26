Τέλος οριστικά από τον Άρη, ανακοινώνεται από τον Απόλλωνα

Και επίσημα ο Κόνορ Γκόλτσον αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος παραμένει στη Λεμεσό, καθώς – ίσως και εντός της ημέρας – θα ανακοινωθεί η ένταξή του στο ρόστερ του Απόλλωνα.

Η ανακοίνωση:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Κόνορ Γκόλτσον.

Ο 33χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός, εντάχθηκε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024 και κατά τη διετή παρουσία του στον Άρη, κατέγραψε συνολικά 62 συμμετοχές.

Την πρώτη του χρονιά στην ομάδα μας, τη σεζόν 2024-25 συνέβαλε στην εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα, ενώ τη σεζόν 2025-26 διετέλεσε εκ των αρχηγών του Άρη.

Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε 30 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ.

Ευχαριστούμε τον Κόνορ Γκόλτσον για τον επαγγελματισμό και την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρα του.