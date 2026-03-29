Σημαντική επιστροφή για τον ΑΠΟΕΛ

Η επιστροφή του Κώστα Σταφυλίδη στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ αποτελεί μία από τις πιο θετικές εξελίξεις για την ομάδα. Ο έμπειρος Έλληνας αμυντικός, που αποκόμισε τραυματισμό στο ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια στις 22 Φεβρουαρίου 2026, δείχνει πλέον έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση και να ενισχύσει ουσιαστικά το σύνολο του Πάμπλο Γκαρσία.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής δεν αποτελεί απλώς μια ποιοτική λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και έναν παίκτη με πλούσιες παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Bundesliga και η Premier League. Αυτή η εμπειρία τον καθιστά πολύτιμο σε αγώνες υψηλής πίεσης, όπου η ψυχραιμία και η σωστή τοποθέτηση παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η απουσία του το προηγούμενο διάστημα ήταν αισθητή, τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι όσο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από τα άκρα. Ο Σταφυλίδης διαθέτει την ικανότητα να ανεβάζει ρυθμό, να δημιουργεί προϋποθέσεις στην επίθεση με τις προωθήσεις και τις σέντρες του, άλλωστε μετρά και 6 ασίστ που τον καθιστούν κορυφαίο για την ομάδα της Λευκωσίας, αλλά και να συμβάλλει στις στατικές φάσεις, στοιχείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε κλειστά παιχνίδια.

Η επιστροφή του έρχεται σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, όπου ο ΑΠΟΕΛ καλείται να διαχειριστεί απαιτητικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Ο Πάμπλο Γκαρσία αποκτά έτσι μια αξιόπιστη επιλογή, η οποία μπορεί να προσφέρει τόσο στο αρχικό σχήμα όσο και ως ηγετική παρουσία στα αποδυτήρια. Η εμπειρία, η ποιότητα και η προσωπικότητά του μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για μια δυναμική συνέχεια στη σεζόν.

Αντρέας Πολυκάρπου